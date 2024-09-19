Ученые решили доказать зарождение тюркской цивилизации на Алтае

Tекст: Ольга Иванова

«Предки тюрков перекочевали под натиском врагов на Алтай. В китайских летописях они упоминались как искусные плавильщики железа, что обусловило для них стратегическое преимущество в раннем Средневековье», – рассказал завотделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев, приводит его слова «Комсомольская правда».

Кроме того, по его словам, с Алтая начинается выход на историческую арену племенного союза тюрок и развитие тюркской государственности. Также в Горном Алтае были найдены древнейшие памятники тюркской письменности – руны.

Васильев объяснил, что именно в Горном Алтае формировались особые школы тюркского рунического письма, а благодаря советским ученым многие надписи сохранить и дешифровать.

Директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов напомнил, что самое большое количество тюркских народов проживает в России. «Это Башкирия и Татарстан, много народов в Сибири, несколько на Кавказе», – отметил он.

Аликберов отметил, что история тюркских народов является частью российской истории. Так, в русском языке много тюркских слов, например, «товарищ» или «корешиться». Кроме того, добавил историк, во время раскопок городищ рядом ученые находят славянские памятники и тюркские.

Также научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что среди бояр были люди с татарскими фамилиями, Юрий Долгорукий был женат на половчанке (а это тоже тюркский народ), Александр Невский часто ездил в Орду.

8-9 октября в Горно-Алтайске пройдет конференция, посвященная зарождению тюркской цивилизации. Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян считает, что тема конференции имеет большое научное и общественно-политическое звучание

«Сегодня она активно обсуждается в странах Центральной Азии и, конечно, в Турции. К ней приковано внимание Ирана. Нас очень интересует отношение стран СНГ: Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана», – сказал он.

Чубарьян добавил, что одна из задач конференции – «войти в общее научно-образовательное пространство, которое занимается проблемами пантюркизма и тюркологии. Мы представим научной общественности реальные факты нашей истории, связанные с Алтаем, соседними территориями и тюркскими народам».