19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Хабенский опроверг сообщения о госпитализации
Актер Константин Хабенский заявил, что сообщения о его госпитализации не соответствуют действительности, он пояснил, что с ним все хорошо.
Информация о госпитализации не соответствует действительности, пояснил Хабенский, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.
По его словам, озвученный в прессе диагноз – выдумки.
До этого Telegram-каналы сообщали, что артиста якобы госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Москве с гипертонией.