В НАТО решили усилить контроль над Арктикой

Tекст: Денис Тельманов

По словам генерала, новый центр поможет укрепить сотрудничество между арктическими странами НАТО. Он отметил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает эту идею, сообщает РИА «Новости».



Отмечается, что предложение о создании центра будет представлено руководству альянса. Место размещения нового центра пока не определено.

Хекер добавил, что ВВС США уже проводят испытания беспилотников MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомлённости.

Напомним, что борьба за Арктику обострилась в последние годы. США и их союзники активно наращивают военное присутствие в регионе.

В июле Пентагон опубликовал обновленную версию своей Арктической стратегии, в которой заявлено о намерении проводить в регионе военные учения и укреплять силы сдерживания.

Ранее сообщалось, что Пентагон представил обновленную стратегию США по Арктике.