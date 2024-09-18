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В НАТО решили усилить контроль над Арктикой
НАТО изучает возможность создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По словам генерала, новый центр поможет укрепить сотрудничество между арктическими странами НАТО. Он отметил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает эту идею, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что предложение о создании центра будет представлено руководству альянса. Место размещения нового центра пока не определено.
Хекер добавил, что ВВС США уже проводят испытания беспилотников MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом для повышения ситуационной осведомлённости.
Напомним, что борьба за Арктику обострилась в последние годы. США и их союзники активно наращивают военное присутствие в регионе.
В июле Пентагон опубликовал обновленную версию своей Арктической стратегии, в которой заявлено о намерении проводить в регионе военные учения и укреплять силы сдерживания.
Ранее сообщалось, что Пентагон представил обновленную стратегию США по Арктике.