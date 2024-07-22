Пентагон представил обновленную стратегию США по Арктике

Пентагон связал обновление стратегии США по Арктике со спецоперацией России на Украине

Tекст: Антон Антонов

В понедельник Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике. В числе крупных геополитических изменений, названных в качестве причин обновления, указаны СВО, вступление Финляндии и Швеции в НАТО и расширение сотрудничества России и Китая. Еще одной причиной названы «последствия изменений климата», передает РИА «Новости».

Пентагон заявил, что Арктика становится полем «стратегической конкуренции», США и их союзникам необходимо «быть готовыми вместе ответить на данный вызов». США намерены расширить возможности своих объединенных арктических сил.

Планируется «улучшить понимание оперативной среды в Арктике и способность управлять рисками». Для этого Пентагон «продолжит инвестировать в приборы обнаружения, разведку и возможности обмена информацией». Также в планы Пентагона включены пересмотр оборудования и инфраструктуры, разработка вариантов обеспечения подхода к мониторингу и реагированию в Арктике.

США собираются проводить в Арктике учения (самостоятельно и вместе с союзниками), чтобы продемонстрировать оперативную совместимость и боеспособность, поддерживать оборону и «операции по проецированию глобальной силы».

Министерство обороны США сообщило, что намерено использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике.

Предусмотрено взаимодействие с «союзниками и партнерами, властями на федеральном и местном уровне, а также уровне штата, племенами и сообществами на Аляске, а также с промышленностью».

В документе поясняется, что это необходимо для усиления возможностей мониторинга и реагирования с учетом требований Национальной оборонной стратегии США.

Хотя США утверждают, что заинтересованы в мирной Арктике и видят в ней зону сотрудничества, в стратегии отмечается, что деятельность в регионе будет вестись с учетом подхода «наблюдения и реагирования», включая готовность развернуть объединенные силы.

Напомним, ФСБ обвинила США в попытках милитаризовать Арктику и помешать проектам России. В МИД России сообщили, что контакты по арктической тематике с другими странами «арктической пятерки», в которую вместе с Россией входят Дания, Канада, Норвегия и США, прерваны.