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    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня

    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

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    16 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии

    Военный эксперт Леонков: Наращивание численности Вооруженных сил станет ответом Москвы на новые внешнеполитические вызовы

    Эксперт: Россия приступила к поэтапному увеличению армии
    @ Владислав Ногай/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Количество внешнеполитических вызовов для России неуклонно растет. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции кардинально меняет степень угроз для наших северных рубежей. Наращивание личного состава станет достойным ответом на данные угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил.

    «Речь идет о крайне серьезном увеличении численности Вооруженных сил России. Из 180 тыс. человек примерно можно сформировать 20 дивизий. Это второе существенное наращивание личного состава армии после декабря 2023 года. Таким образом, можно говорить о поступательном и спланированном улучшении военного потенциала страны», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Подобные действия президента обоснованы нарастанием внешнеполитических угроз. Напомню, что с недавних пор НАТО пополнилось двумя новыми членами: Финляндией и Швецией. Это изменение создает значительные вызовы для северных рубежей России, на которые мы не можем не реагировать», – отмечает он.

    «Соответственно, большая часть военных после увеличения численности армии будет привлекаться именно сюда. Если говорить о составе будущих войск, то в первую очередь здесь требуется усиленное присутствие артиллерийских формирований и ВМФ. Нельзя забывать и о наращивании систем ПВО», – считает эксперт.

    «Необходимо усилить и ВВС. Привлечение новобранцев будет осуществляться путем набора солдат на контрактной основе. Важно понимать, что люди, решившие связать свою жизнь с армией, также нуждаются в соответствующем обучении. Таким образом, стоит ожидать поэтапного увеличения кадрового состава», – акцентирует собеседник.

    «Наскоком достичь цифры в 1,5 млн военнослужащих не получится. Это в Минобороны хорошо понимают. Скорее всего, к данной отметке мы приблизимся где-то в пределах одного года. Распределять нагрузку будут поэтапно, так, чтобы это не сказывалось на качестве подготовки новобранцев и не создавало проблем для бюджета», – полагает он.

    При этом в командование новых формирований, скорее всего, будут привлекаться солдаты, уже прошедшие закалку СВО, говорит эксперт. Их опыт сейчас крайне востребован. Это настоящая элита Российской армии, которая сумеет достойно руководить людьми, не так давно подписавшими контракт с Минобороны», – заключил Леонков.

    В понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 единиц. Согласно документу, количество военнослужащих повысится до 1,5 млн человек. Таким образом, личный состав пополнят 180 тыс. солдат. Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года.

    Напомним, в последний раз штатная численность Вооруженных сил менялась зимой 2023-го – ее повысили до 2 209 130 человек. Тогда в Минобороны сообщили, что привлечение новобранцев будет осуществляться за счет записывающихся на контрактную службу. Само решение в ведомстве объясняли ростом угроз для России, связанных с проведением специальной военной операции и расширением блока НАТО.

    При этом еще в марте этого года в военном ведомстве указывали, что до конца 2024 года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из которых 14 приходятся на дивизии, а 16 – на бригады. По данным Минобороны, лишь с января по июль контракты с военным ведомством заключили порядка 190 тыс. россиян. Темп набора остается «стабильным» и составляет примерно 1 тыс. человек в сутки.

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    16 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    Кабмин утвердил проект строительства нефтепродуктопровода в Конго
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России одобрило проект межправительственного соглашения о создании нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лугете – Малуко-Трешо» в Конго.

    Минэнерго и МИД России поручено провести переговоры с властями Конго и подписать соглашение, передает ТАСС.

    Согласно документу, за реализацию проекта от России будет отвечать ООО «Закнефтегазстрой-Прометей», от Конго – Национальная нефтяная компания, она же заказчик. Российская сторона будет контролировать 90% совместного предприятия, которое будет создано в течение месяца после подписания соглашения.

    Ранее президент Конго Дени Сассу-Нгессо и президент России Владимир Путин договорились нарастить сотрудничество в энергетике.

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    16 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    Шольц рассказал о сохранившей рабочие места в Германии нефти из Казахстана
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Казахстан выразил благодарность за поставки казахстанской нефти, которые, по его словам, сыграли решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Германии после того, как ФРГ отказалась от нефти из России.

    В ходе своего визита в Казахстан Шольц высоко оценил сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В частности, он подчеркнул важность поставок казахстанской нефти для Германии, которые стали особенно актуальными после введения санкций против России, передает РИА «Новости».

    Выступая на казахско-немецком экономическом форуме, Шольц отметил, что поставки казахстанской нефти помогли сохранить множество рабочих мест на немецком нефтеперерабатывающем заводе в Шведте. «Обе стороны выигрывают от этого экономического обмена, потому что мы таким образом диверсифицируем нашу экономику и делаем ее более устойчивой», – подчеркнул немецкий канцлер. По его словам, сотрудничество Германии и Казахстана в энергетической сфере будет продолжаться.

    В рамках визита Шольц и президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместную декларацию о сотрудничестве, которая, как ожидается, придаст новый импульс двусторонним отношениям. В августе итальянская энергетическая компания Eni расширила свое присутствие на европейском рынке, начав поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба».

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    16 сентября 2024, 16:44 • Новости дня
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    Комик Поперечный решил обжаловать статус иноагента
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стендапер и видеоблогер Данила Поперечный (признан в России иноагентом) обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском к министерству юстиции с намерением обжаловать статус иностранного агента.

    Как сообщили в суде, беседа между сторонами назначена на 18 сентября в 10.10 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, стендап-комик Данила Поперечный был включен в список иноагентов в июне этого года. По данным Минюста, он был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными структурами, создавал сообщения и материалы иноагентов, а также выступал против специальной военной операции России на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

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    17 сентября 2024, 21:52 • Новости дня
    МВД решило командировать российских полицейских в Интерпол

    МВД разработало указ о командировании полицейских в Интерпол

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России планирует начать командировать сотрудников полиции в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников.

    Об этом говорится в проекте указа президента, который разработало ведомство, документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

    Как указано в пояснительной записке, такая мера направлена на повышение «эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью».

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    17 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

    Видео встречи Шойгу с Али Акбаром Ахмадианом опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

    Глава Совбеза России также провел встречу с иранским лидером Масудом Пезешкианом и передал ему послание от президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

    Ранее Иран подтвердил участие президента в саммите БРИКС в Казани.

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    17 сентября 2024, 20:01 • Новости дня
    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием

    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который дал показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

    «В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве фигурант дела экс-замминистра обороны Попова, полковник запаса Ахмедов заявил о признании вины», – передает сообщает представителя силовиков ТАСС.

    Он добавил, что Ахмедов подписал ходатайство о заключении сделки со следствием в присутствии представителя надзорного ведомства.

    Ранее сообщалось, что Ахмедов был освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест.

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    16 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Президент Ирана опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана Пезешкиан опроверг поставки ракет России

    Президент Ирана опроверг поставки ракет России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил, что за время его президентства Иран не передавал России никаких ракет.

    На пресс-конференции с участием иранских и иностранных журналистов Пезешкиан отметил, что Иран продолжает сотрудничество и торговлю с Россией, однако «никакого вооружения передано не было», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Тегеран всегда выступал за мирное решение конфликта на Украине. По мнению президента Ирана, вопрос о причинах конфликта необходимо задать европейцам: «Почему НАТО хочет расширить свои границы? Они сами нарушили соглашение».

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) узнала, что США приготовили провокацию, чтобы обвинить Иран и КНДР в поставках баллистических ракет России.

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    16 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обстоятельствах гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин» разбирается Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на ситуацию.

    «Тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что глава Минобороны Андрей Белоусов проинформирован о случившемся, он уже дал поручения на этот счет.

    Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина».

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    15 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Герой России Воронин: «Движение первых» оказалось в надежных руках

    Герой России Воронин: Кадровый военный Артур Орлов усилит «Движение первых»

    Герой России Воронин: «Движение первых» оказалось в надежных руках
    @ ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube

    Tекст: Олег Исайченко

    Артур Орлов скромный, но справедливый человек. Его способность грамотно распределять время и силы на выполнение поставленных задач сумеет многое дать «Движению первых», сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Сергей Воронин. Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых».

    «Артур Орлов – человек молодой. Тем не менее за годы своей жизни он успел приобрести немало опыта, который, несомненно, пригодится ему в рамках руководства «Движением первых». Кроме того, речь идет о кадровом военном, который также прошел программу обучения «Время героев», – сказал Герой России Сергей Воронин, лектор российского общества «Знание».

    «Думаю, это лишь усилит уже сформированную детскую организацию. Орлов сумеет привнести в ее руководство взгляд со стороны. Профессиональный солдат всегда отличается целым рядом навыков качественного управленца – это ответственность, а также грамотный подход к распределению сил и времени на выполнение поставленных задач», – отмечает он.

    «Более того, будучи с ним лично знакомым, я могу охарактеризовать его как крайне открытого, скромного и уравновешенного человека. Тем не менее он способен в нужные моменты быть строгим и дотошным. Я наблюдал за тем, как он общается с детьми. Могу с уверенностью сказать, что организация попала в надежные руки», – заключил Воронин.

    Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых». Предыдущий глава организации Григорий Гуров был снят с данного поста в связи с переходом на должность руководителя Росмолодежи.

    Артуру Орлову 35 лет. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего с 2006 года проходил военную службу. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии, а также был задействован в зоне спецоперации. В 2017-м возглавил первый танковый батальон.

    Кроме того, Орлов является участником кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев». В 2023-м также получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Был награжден медалью Суворова, а также орденом Мужества. В рамках участия в боевых действиях на Украине получил Звезду Героя Российской Федерации.

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    17 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Исламовед объяснил свое обращение в СК из-за Совета муфтиев России и ДУМ

    Исламовед Силантьев: Совет муфтиев с каждым годом покидают все больше и больше общин

    Исламовед объяснил свое обращение в СК из-за Совета муфтиев России и ДУМ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Деятельностью Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ недовольна часть приверженцев ислама. Эти организации вносят религиозный разлад в жизнь страны. Так газете ВЗГЛЯД прокомментировал свое обращение в СК с просьбой инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ исламовед Роман Силантьев.

    «Я давно слежу за деятельностью Совета муфтиев России и Духовным управлением мусульман РФ», – сказал исламовед Роман Силантьев. По его словам, ответа на обращение в СК, которое он ранее направил, пока не поступало. Однако уже сейчас «удалось вызвать общественный интерес к данной теме – проблема активно обсуждается гражданами нашей страны».

    По оценке эксперта, Совет занимает шестое место по количеству мусульманских общин в стране, что составляет примерно 9% от всех зарегистрированных объединений. «В исламских регионах он представлен достаточно слабо. В целом речь идет об увядающей организации, которую с каждым годом покидают все больше и больше общин. Сначала откололись представители Северного Кавказа, затем Татарстана и Башкирии. Однако Совет не перестает заявлять о себе как о главном мусульманском объединении России», – рассуждает собеседник.

    Силантьев считает, что работа организаций, подконтрольных муфтию Равилю Гайнутдинову, значительно дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в России. По мнению эксперта, за Советом закрепилась репутация «организации мигрантов», а Гайнутдинов пытается открывать в российских регионах параллельные исламские общины. «Сейчас он работает над планами по созданию муфтията ваххабитского толка в Дагестане», – полагает Силантьев.

    Также исламовед озабочен рисками роста экстремизма в этой среде.

    «Кстати, на мою инициативу уже с благодарностью отреагировали представители других мусульманских организаций России», – указал эксперт.

    Ранее Роман Силантьев направил в СК обращение с просьбой инициировать запрет Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ). 

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

    Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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