Муж Бакальчук заявил, что в него стреляли у офиса Wildberries

Tекст: Алексей Дегтярев

Бакальчук заявил «Фонтанке», что в 12.00 он подъехал в офис Wildberries в бизнес-центре, у входа его якобы атаковали служба охраны и неизвестные.

По его словам, они спровоцировали вооруженный конфликт, ранения получил один из коллег Бакальчука.

Бакальчук отметил, что намерен оказать всю всю необходимую помощь представителям следственных органов. По его мнению, он сам мог быть целью атаки.

Напомним, Основательница Wildberries и его супруга Татьяна Бакальчук сообщала, что при попытке захвата офисов три человека получили ранения.

В объединенной компании Wildberries и Russ заявляли, что совладелец Wildberries Владислав Бакальчук якобы пытался незаконно проникнуть в офис Wildberries.