В Бундестаге усомнились в доверии к Украине из-за подрывов «Северного потока»

Tекст: Елизавета Шишкова

Член Бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил обеспокоенность изменением уровня доверия к Украине. В своем обращении к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», он указал на информацию о возможной причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Этот инцидент, по его мнению, может быть воспринят как государственный террористический акт саботажа, что вызывает вопросы о дальнейшем сотрудничестве с Украиной.

Котре в своем обращении подчеркнул, что ситуация с доверием к Украине, на его взгляд, изменилась. Он задал правительству вопрос о том, как это может повлиять на дальнейшие отношения и сотрудничество с Украиной.

Однако правительство Германии отказалось раскрыть подробности в ответ на запрос Котре. Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что предоставление подобной информации может повлиять на ход следствия, поэтому она не может быть обнародована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести непредвзятое расследование теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» здесь. Ранее разыскиваемый властями Германии по этому делу Владимир Ш. (возможно, Ж.) бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве здесь. Между тем власти Польши отказались выдать Германии подозреваемого, что, по данным немецких СМИ, было подтверждено в результате совместного расследования нескольких изданий и датского радио здесь.