Коц рассказал новые подробности гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

Tекст: Дарья Григоренко

Как написал военкор в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимного источника, знакомого с ходом проверки, Лысаковский и Грицай, служившие в 87-м полку, погибли при исполнении служебных обязанностей. Военное подразделение, в котором они служили, не участвовало в штурмах, а занималось удержанием уже занятых территорий.

По его словам, трагедия произошла вечером 12 сентября, когда военнослужащие перешли с позиций на ночлег в частном доме. Ддом был атакован беспилотником ВСУ «Баба-яга», который сбросил противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва несколько военнослужащих, включая Грицая, погибли, а другие получили ранения. Лысаковский числится пропавшим без вести. Кроме того, по данным проверки, «Гудвин» и «Эрнест» в это время переписывались с кем-то через гаджеты.

По данным источника, в день трагедии военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. При этом в полку не было подразделений, оснащенных артиллерией, которые могли бы нуждаться в разведке с помощью БПЛА большой дальности. Соответственно, перед погибшими военнослужащими не ставились подобные задачи.

Коц добавил, что в последние месяцы Лысаковский и Грицай редко появлялись в расположении части, предпочитали проживать в частном секторе и пропускали мероприятия боевой подготовки. Они объясняли свое отсутствие проведением испытаний нового типа БПЛА, однако данных с этого беспилотника командным пунктам не передавалось, уточнил он.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин».