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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    9 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    15 комментариев
    17 сентября 2024, 17:35 • Новости дня

    Конгрессмены США призвали Байдена ввести санкции на импорт гелия из России

    Конгрессмены США призвали Джо Байдена ввести санкции на импорт российского гелия

    Tекст: Денис Тельманов

    Более десяти членов Палаты представителей США и двое сенаторов призвали администрацию президента Джо Байдена ввести санкции на импорт из России гелия. Об этом сообщает Politico.

    «Россия надеется занять место на растущем мировом рынке гелия и, вероятно, сможет сделать это в случае, если США и наши союзники не пресекут ее кампанию соответствующими санкциями», – приводит «Интерфакс» выдержки из письма Байдену от сенаторов Боба Кейси и Джона Феттермана.

    Кроме того, уточняется, что письма членов Палаты представителей, в свою очередь, адресованы госсекретарю Энтони Блинкену, главе Минфина Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо.

    Ранее летом ЕС уже ввел санкции на российский гелий.

    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

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    17 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину

    Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут угрожал насилием в адрес Путина и Ким Чен Ына

    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    @ Martin County Sheriff's Office/REUTERS

    Подозреваемый в покушении на Дональда Трампа Райан Рут неоднократно угрожал расправой лидерам разных стран, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, вызывая обеспокоенность у работавшей в Киеве американской медсестры, которая в 2022 году сообщила о его поведении властям США.

    Райан Уэсли Рут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, действовал настолько неадекватно в своей поддержке Украины, что его поведение вызвало беспокойство у других американцев, передает The Wall Street Journal. В воскресенье Рут был задержан во Флориде после того, как сотрудники Секретной службы открыли огонь по мужчине, направившему винтовку через забор гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп. Он пытался скрыться на черном Nissan, но был быстро задержан.

    Американская медсестра Челси Уолш рассказала изданию, что встречалась с Рутом в Киеве в 2022 году и была встревожена его угрозами насилия. Рут неоднократно заявлял о намерении убить Владимира Путина и Ким Чен Ына, а также упоминал Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Уолш, вернувшись в США, сообщила о своих опасениях в Таможенную и пограничную службу в аэропорту имени Даллеса. Она даже составила список людей, поведение которых казалось ей опасным, и Рут был в этом списке на первом месте.

    В 2023 году Уолш подала заявление в ФБР и Интерпол, но ответа не получила. Газета сообщает, что Госдепартамент был уведомлен о потенциальной опасности Рута. Бывшая сотрудница ЦРУ Сара Адамс добавила, что Рут был известен среди волонтеров на Украине как «мошенник», и они предупреждали о нем других, чтобы те избегали контакта с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту, которого подозревают в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В частности, обвинения включают хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Между тем очередная попытка покушения на Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению американиста Малека Дудакова, связано с погружением страны в украинскую действительность.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Минюст США сообщил об аресте гражданина России Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

    Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники арестован 44-летний россиянин Денис Постовой, сообщил Минюст США.

    Постовой живет в Сарасоте в штате Флорида. Его обвиняют в «сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве», передает РИА «Новости».

    По утверждению властей США, Постовой занимался незаконными поставками микроэлектроники, которая может применяться для военных целей, например, при производстве БПЛА.

    Напомним, это не первый арест гражданина России американцами по подобным обвинениям. Так, россиянин Артур Петров был арестован на Кипре и передан США. В июле Максим Марченко был приговорен в США к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения. Дмитрий Тимашев также признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. Утверждается, что он якобы пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы».

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    17 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия

    Военный эксперт Леонков: Идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать Лондону

    Военный эксперт: За контактами Киева с сирийскими террористами стоит Британия
    @ Anas Alkharboutli/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Киева не осталось весомых аргументов, которые позволили бы ВСУ перехватить инициативу в зоне СВО. Поэтому Украина при помощи боевиков из Идлиба попытается открыть второй фронт против России в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о приезде украинских инструкторов в Идлиб и контактах ГУР Украины с террористическими организациями в регионе.

    «Провинция Идлиб – особая зона, своего рода заповедник террористов, если так можно выразиться. Боевики, сражавшиеся в Сирии с правительственными войсками, а затем сложившие оружие, клялись, что больше не будут воевать. И тогда их вместе с семьями ссылали именно туда. Среди них были выходцы в том числе из бывших республик СССР. Российская авиация, войска Сирии и движение «Хезболла» их не трогали. Те, в свою очередь, крайне редко предпринимали попытки террористических атак», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Сейчас же, по всей видимости, этим боевикам нашли применение», – добавил он, отметив, что «вербовщик» Кирилл Буданов стал одним из главных террористов. Впрочем, по мнению собеседника, идея о контактах Украины с сирийскими террористами может принадлежать MI6 и ее руководителю Ричарду Муру.

    «Но в медийном пространстве вся эта история подается так, будто инициатор – Киев, несмотря на то что украинское руководство выполняет лишь роль ширмы. Если в адрес англосаксов посыплются обвинения, те переложат ответственность на Украину», – считает эксперт. При этом киевские власти не в силах самостоятельно организовать ни одну из анонсированных операций.

    «Так, если говорить о «покупке» в ВСУ боевиков из Идлиба, то возникает вопрос: как их будут перемещать в зону СВО? Речь идет о признанных террористах, которые, как предполагается, должны будут пересечь территории ряда суверенных стран. Кажется, у Украины не хватит ресурсов для такого действия, поэтому все может происходить под патронажем Лондона и, возможно, Вашингтона», – рассуждает Леонков.

    Он не исключает, что боевиков сначала перевезут на британских транспортных самолетах на военную базу в Румынии, а дальше пешим порядком на бронетехнике отправят на территорию Украины. «Реализуемой также выглядит отправка инструкторов ВСУ в Сирию, – продолжил аналитик. – Они могут добраться пассажирским транспортом до Турции, выдавая себя за туристов, а затем перейти границу и оказаться на территории провинции Идлиб».

    Аналитик напомнил, что украинские военные довольно часто проводят террористические операции с помощью беспилотников. «Несмотря на то, что пионерами в этом были как раз сирийские террористы, сейчас большим опытом обладают ВСУ», – уточнил он.

    Леонков допустил, что Украина при помощи Британии и США пытается открыть второй фронт против российских сил. «У Киева не осталось весомых аргументов и сил, которые позволили бы достичь украинской армии успехов на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. В этой связи они нацелились на военные базы России, которые находятся на территории Сирии. Планы противника выглядят безумными», – акцентировал собеседник.

    Однако это вполне соответствует интересам Лондона и Вашингтона. «Их авантюра с сектором Газа захлебнулась. Израильская армия не достигла ни одной цели», – считает эксперт. Возобновление же полномасштабных боевых действий на территории Сирии закончится поражением террористов, полагает он. «У Сирийской Арабской Республики появится шанс зачистить провинцию Идлиб от боевиков. Стоит ожидать, что на стороне правительственных войск будет «Хезболла», КСИР, а также российские силы, которые оказывают Дамаску помощь в борьбе с террористами», – указал спикер.  

    Он отдельно отметил сирийские правительственные силы. «Сирия с 2018 года укрепила армию. Дамаск регулярно проводит контртеррористические операции. Фактически Сирийская Арабская Республика находится в полувоенном положении, а армия – в повышенной боевой готовности», – подчеркнул спикер. Но, как полагает эксперт, Сирия предпримет шаги лишь в случае агрессии со стороны террористов из Идлиба. 

    На фоне поползновений Украины и Британии в Сирии для России возникают существенные риски. «Угроза террористических актов против наших военных баз в САР существует постоянно. Если начнутся боевые действия со стороны провинции Идлиб, мы будем оказывать правительственным войскам воздушную поддержку», – заключил Леонков.

    Ранее стало известно, что в сирийскую провинцию Идлиб прибывают украинские инструкторы. Согласно данным местных источников, приехало уже не менее 250 человек. Они должны обучить запрещенную в России террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» делать беспилотники. Распределили украинцев по производственным объектам в районе Джисир аш-Шугур.

    Также указывается, что боевикам переданы различные комплектующие для сборки БПЛА. Их инструкторы ввезли в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения. По словам источника РИА «Новости», «украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии».

    Примечательно, но днем ранее стало известно, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в постоянном контакте с вышеупомянутой группировкой. Также указывается, что диалог ведется с главой террористической «Нусры» (запрещенная в России террористическая организация), чья кличка Абу Мохаммад Джуляни. «Ими решаются вопросы продажи террористов-наемников и дальнейшая их отправка на Украину против российской армии», – пишет арабское издание «Аль-Ватан».

    Упор в вербовке делается на выходцев из постсоветского пространства, затем эти люди в течение не меньше двух месяцев готовятся и перебрасываются на Украину. По информации с запада Идлиба и с севера провинции Латакия, украинские разведчики набирают боевиков из выходцев с Кавказа, уйгуров, туркоманов, русских, считающих Россию враждебной страной.

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    17 сентября 2024, 11:41 • Новости дня
    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России

    Медведев заявил о важности подготовки к возмездию за преступления

    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул важность памяти о преступных призывах Запада и подготовки к возмездию, акцентируя внимание на неизбежности расплаты за преступления против России.

    Он высказался о текущих призывах западных политиков к ударам по России и отметил, что такие призывы необходимо помнить и быть готовыми к возмездию. Медведев в своем Telegram-канале  подчеркнул, что история знает примеры отложенной мести, как в случае с Троцким и Бандерой, а также действия других стран, включая США, против их врагов.

    Медведев заявил, что такие операции требуют тщательной подготовки и важно помнить о справедливости и памяти невинно погибших. Он акцентировал внимание на неизбежности возмездия и отметил, что преступники против России должны осознавать, что за ними придут. Они должны жить в постоянном страхе, оглядываться и не иметь покоя.

    Кроме того, Медведев подчеркнул необходимость использовать известное оружие противников и предложил создать открытую базу данных врагов России с их личной информацией для практических целей. Он отметил, что, несмотря на возможные правовые вопросы, такая мера будет полезна.

    Ранее сообщалось, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по российской территории.

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад уже вовлечен в конфликт на Украине и дискуссия в США о возможном разрешении Киеву атаковать Россию только формализует его участие.

    В ответ на возможные поставки такого оружия, замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Россия ответит так, что это не останется без последствий.

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    17 сентября 2024, 05:56 • Новости дня
    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Бейтс назвал слова Маска об отсутствии покушений на Байдена безответственными

    Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента США Джо Байдена, являются безответственными, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

    «Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», – приводит слова Бейтса РИА «Новости».

    Бейтс счел «риторику» Маска «безответственной» и заявил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.

    Секретная служба США сообщила, что в курсе заявления Маска, но «не комментирует вопросы о разведывательных сведениях, касающихся безопасности». В Секретной службе заверили, что расследуют любые «угрозы, касающиеся лиц под охраной» ведомства, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, после того, как стало известно о второй попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». Его заявление вызвало критику, позднее Маск удалил данное сообщение.


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    17 сентября 2024, 11:34 • Новости дня
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    @ CNP/Global Look Press

    На фоне обсуждений новой попытки покушения на его жизнь Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в использовании риторики, способствующей насилию, подчеркивая, что их действия подрывают безопасность и стабильность США.

    Дональд Трамп обвинил риторику президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в том, что она стала причиной возможной попытки покушения на его жизнь, передает The Washington Post. В интервью Fox News Трамп заявил, что именно они «разрушили страну», в то время как он «пытается ее спасти».

    Трамп также выразил благодарность агентам, которые его защищали, и сообщил, что Байден позвонил ему, чтобы убедиться в его безопасности. Тем не менее он продолжил критиковать Байдена и Харрис за их политическую позицию, обвинив их в создании атмосферы ненависти и недоверия.

    Полиция арестовала 58-летнего Райана Уэсли Рута после того, как он нацелил ружье через забор гольф-клуба, где играл Трамп. ФБР расследует этот инцидент как покушение на убийство. Харрис и Байден осудили любые формы политического насилия и выразили радость, что Трамп остался невредим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту в совершении второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, включая хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. На фоне этого, очередная попытка покушения на Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению эксперта Малека Дудакова, является следствием погружения страны в украинскую действительность. В ответ на слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента Джо Байдена, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал это заявление безответственным.

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    17 сентября 2024, 00:28 • Новости дня
    Байден не смог дозвониться до Трампа

    Байден сообщил о неудачной попытке дозвониться до Трампа после второго покушения на экс-президента США

    Байден не смог дозвониться до Трампа
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден сообщил, что пытался дозвониться до кандидата в президенты США Дональда Трампа после того, как на Трампа было совершено новое покушение, но связаться с экс-президентом страны не удалось.

    Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома. Байден заявил, что Трамп оказался «недоступен». Президент США сказал, что попытается связаться с Трампом повторно. «Они не связались, но он (Байден) звонил», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Белого дома.

    Журналисты также опубликовали запись, на которой Байден отвечает на вопрос о звонке, но на ней слова Байдена неразборчивы. Пресс-пул отметил, что Байден отвечал журналистам «издалека», передает ТАСС.

    Напомним, на Трампа было совершено новое покушение. В июле, после первого покушения на Трампа, между действующим и бывшим президентами США состоялся телефонный разговор.

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    17 сентября 2024, 03:49 • Новости дня
    Meta заблокировала аккаунты RT

    Meta заблокировала аккаунты RT и «России сегодня» на своих платформах

    Tекст: Антон Антонов

    Корпорация Meta объявила о расширении ограничений в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня».

    «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру», – приводит ТАСС со ссылкой на NBC текст заявления корпорации.

    Meta заявила, что такой шаг связан с «попытками иностранного вмешательства». В частности, страницы RT, Sputnik, РИА «Новости» недоступны в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).

    Напомним, Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    17 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о «теплом разговоре» Байдена с Трампом
    Белый дом заявил о «теплом разговоре» Байдена с Трампом
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

    Саймонс сказала, что Байден выразил облегчение в связи с тем, что Трамп находится в безопасности. «Между ними состоялся теплый разговор, бывший президент Трамп поблагодарил (Байдена) за звонок», – заявила она в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Трамп заявил, что в ходе звонка обсуждались меры безопасности и защита со стороны Секретной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, Байден сообщал, что ему пока не удалось связаться с Трампом, хотя он и пытался дозвониться после того, как на экс-президента было совершено новое покушение.

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    17 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    ВВС США: Россия останется угрозой вне зависимости от итогов конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США будут считать Россию угрозой независимо от того, как завершится конфликт на Украине, заявил министр американских военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл.

    «Вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой (для США)», – сказал Кендалл в ходе съезда ассоциации ВВС и космических сил США, его цитирует портал космических сил США, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон намерен и дальше укреплять военное сотрудничество с европейскими союзниками. Министр напомнил, что недавно США ратифицировали договор о распределении расходов на интеграцию норвежских ракет JSM на истребители F-35.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ.

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    17 сентября 2024, 02:59 • Новости дня
    Пентагон не увидел угрозы в появлении самолетов ВКС у Аляски

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх не увидела угрозы в полетах российских ракетоносцев Ту-142 у Аляски

    Tекст: Антон Антонов

    Полеты самолетов ВКС России вблизи американской территории не являются чем-то необычным и не рассматриваются Вашингтоном как угроза, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    «США уже давно следят за этими запланированными учениями, и они не представляют угрозы для США и НАТО», – сказала Сингх. Она отметила, что наблюдение за российской авиацией будет продолжено, передает ТАСС.

    На вопрос о том, можно ли говорить об увеличении числа полетов российских самолетов у границ США, Сингх ответила: «Я не уверена, что это всплеск». Она также указала, что не зафиксировано нарушений воздушного пространства США или Канады. «Я не считаю, что мы видим в этом резкий рост», – сказала она.

    Сингх подчеркнула, что не было никаких «инцидентов», Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) «просто наблюдало», самолеты ВКС находились в международном воздушном пространстве, отметила Сингх.

    Напомним, NORAD сообщало, что 13 сентября его системы обнаружили и отследили два российских стратегических ракетоносца Ту-142, которые действовали в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски.

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    17 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    Клинтон предложила наказывать американцев тюрьмой за поддержку «русской пропаганды» за Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американцы, которые транслируют «русскую пропаганду» в поддержку Трампа, должны подвергаться уголовному преследованию, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телеканала MSNBC.

    «Я думаю, важно изобличить русских, как это сделал [прокурор Роберт] Мюллер, когда он предъявил обвинение многим россиянам, занимавшимся вмешательством в выборы в пользу Трампа еще в 2016 году, – приводит слова Клинтон RealClear Politics, – Но я также думаю, что есть американцы, которые занимаются такого рода пропагандой».

    По мнению Клинтон, таких американцев нужно привлекать к гражданской или даже к уголовной ответственности, так как это «было бы лучшим сдерживающим фактором». «Потому что русские вряд ли, за исключением очень немногих случаев, когда-либо предстанут перед судом в Соединенных Штатах», – сказала она.

    «Борьба с инакомыслием в США перешла на новый уровень. Хиллари Клинтон предлагает сажать американцев за неправильные посты. Свобода слова? Нет, не слышали», – прокомментировал заявление Клинтон политолог Павел Данилин. Подобные меры противоречат Конституции США и фактически являются цифровым геноцидом, указал он в своем Telegram-канале.

    «Когда-то давно я читал Бжезинского о признаках тоталитарного государства. Тот оперировал практиками СССР и Третьего рейха, рассказывая, что это как раз и есть тоталитарные государства. Так вот, там признаков было 14. И Третий рейх подходил под 12, а СССР – под 11. На тот момент (2012 год) США, так же как и СССР, подходили под 11 признаков. Теперь – под 12», – написал политолог.

    «Это очень, конечно, смешно, как работает «свобода слова», – отреагировала в Telegram политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова. По ее словам, в целом Клинтон выступает с привычной риторикой в «адрес нас, проклятых русских, которые постоянно вмешиваются в американские выборы».

    «А потом задумчиво добавляет: ну ладно русские... но если американцы это все репостят, их нужно преследовать. Административно, а может даже и уголовно. Будь бдителен, американец, не надо репостить что попало. Надежнее будет написать, что Камала Харрис – вдохновляющий лидер!» – иронизирует политолог. 

    При этом, отмечает Федорова, все открыто говорится в телеэфире: «Чтобы никто потом не жаловался, что их не предупреждали».

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    17 сентября 2024, 13:29 • Новости дня
    CNN: Нехватка вооружения на складах США затрудняет поставки Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощь Украине со стороны США затруднена из-за истощения запасов вооружений на американских складах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

    Как сообщает телеканал, нехватка вооружений означает, что у администрации Байдена все еще есть 6 млрд долларов на вооружение Украины, но у Пентагона нет запасов, которыми он мог бы поделиться, передает РИА «Новости».

    Как сообщил телеканалу один из х чиновников, возобновление запасов оружия также является проблемой для Пентагона.

    По данным CNN, США наращивают производство снарядов калибра 155 мм и комплексов Patriot, как для поставок на Украину, так и для собственной армии, но этой займет годы. CNN также напоминает, что в апреле конгресс США выделил администрации Байдена дополнительные 13,4 млрд долларов для отправки Украине оружия и техники из американских запасов, но Пентагон не смог использовать эти средства целиком из-за отсутствия оружия, с которыми оно готово расстаться, не рискуя собственной безопасностью.

    Ранее в Раде заявили об угрозе нехватки денег на зарплаты военным ВСУ.

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    17 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков: Блокировка компанией Meta российских СМИ усложнит нормализацию отношений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение компании Meta (владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена) о блокировке российских СМИ недопустимо, оно осложнит нормализацию отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Решение компании стало дискредитацией самой Meta, подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    «Подобные избирательные действия в отношении российских СМИ недопустимы. Мы чрезвычайно негативно к этому относимся.… Это осложняет перспективы нормализации отношений с Meta», – сказал он.

    Ранее Meta ввела блокировку в своих соцсетях аккаунтов ряда СМИ из России, в том числе RT и медиагруппы «Россия сегодня». По мнению компании, эти средства массовой информации якобы пытаются вмешиваться во внутренние процессы западных стран.

    До этого Вашингтон ввел очередные рестрикции в отношении СМИ из России. Американский госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада начинают «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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