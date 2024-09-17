После смерти пациентов от капельниц в Красноярске задержали преступную группу

В Красноярске задержали девять человек за незаконные медуслуги с летальным исходом

Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело против девяти членов организованной группы. По данным Главного следственного управления, группа оказывала незаконные медицинские услуги в Красноярске и Красноярском крае. Они лечили больных наркоманией и алкоголизмом, что привело к смерти трех пациентов.

Следователи установили, что обвиняемые за деньги предлагали лечение от алкогольной и наркотической зависимости на дому. Они использовали капельницы с растворами, содержащими сильнодействующие и психотропные вещества, при этом не проводили диагностику и не соблюдали правила оказания медицинской помощи. Это и стало причиной гибели пациентов.

Преступная деятельность группы была раскрыта благодаря совместным усилиям сотрудников СК России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю. Следственные и оперативные мероприятия с участием сотрудников ГУФСИН по Красноярскому краю привели к задержанию обвиняемых и обыскам по месту их жительства, где изъяли медицинские препараты и документы, представляющие интерес для следствия.

На данный момент следователи продолжают выяснять личности других участников группы, а также пациентов, которые могли пострадать от их незаконных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве силовики накрыли банду, в которую входили сотрудники медорганизации, выдававшие наркотически зависимым рецепты на психотропные препараты без показаний и осмотра, сообщалось в пресс-службе столичного главка СК.