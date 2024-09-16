Пленный инвалид ВСУ сдался, узнав, что оказался в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он был непригоден к военной службе из-за второй группы инвалидности, но в 2024 году комиссия признала его годным, передает ТАСС.

«Плохо отреагировали, когда узнали, что находимся в Курской области. У меня был план, как сбежать. Думал посадками уйти», – сказал Беседин. По словам пленного, солдат ВСУ на территорию Купской области завозили ночью, без документов и телефонов, в итоге Беседин сдался «Ахмату» в первый же день пребывания в Курской области.

Напомним, ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.