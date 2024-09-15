Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
Два Ту-160 пролетели над Восточно-Сибирским морем в рамках учений «Океан-2024»
Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Восточно-Сибирского моря в ходе стратегических учений «Океан-2024», сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении, два стратегических ракетоносца Ту-160 в рамках СКШУ «Океан-2024» над нейтральными водами акватории Восточно-Сибирского моря отработали нанесение авиаударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника и выполнили дозаправку в воздухе, передает ТАСС.
В министерстве отметили, что полет продолжался более восьми часов – ракетоносцы сопровождали Су-35С и Су-30СМ ВКС России.
Ранее Ту-95МС над Чукотским морем «ударили» по критическим объектам условного противника.