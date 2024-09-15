В Госдуме поздравили Гурова с назначением на должность главы Росмолодежи

Tекст: Дарья Григоренко

Киселев в своем Telegram-канале поздравил Гурова с новой должностью, отметив, что он знаком с ним «долгие годы, еще с того времени, когда Григорий занимался молодежной политикой на Северном Кавказе и успел поработать в студенческом педагогическом отряде в Ставропольском крае. Он добавил, что вместе с Гуровым «в «Движении Первых» они успешно начали развивать трудовое направление для детей и трудовые отряды подростков».

«Уверен, имея большой опыт государственной службы, работы в некоммерческим сектором и управления крупнейшего движения страны, получится сделать еще больше на благо молодежи нашей страны. Планка предыдущим руководителям задана высокая, но при общей поддержке нас ждет много нового и полезного. Председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» назначен участник программы «Время героев» Герой России Артур Орлов. Желаю всем удачи на новых ответственных постах. Будем работать в одной команде», – подчеркнул Киселев.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в Telegram-канале рассказал, что «на днях депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект, который расширяет основные направления реализации молодежной политики». По его словам, среди них – развитие инициативного студенческого бюджетирования, социального спорта, формирование готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, поддержка молодых ученых и оказание социально-психологической помощи.

«Гуров уже работал в Федеральном агентстве по делам молодежи, участвовал в реализации нацпроектов и содействовал строительству крупнейшей площадки для обучения молодежи, повышения квалификации учителей и других специалистов – Центра знаний «Машук». Сегодня Центр объединяет и воспитывает будущих лидеров нашей страны. Назначение Гурова означает, что руководство страны поддерживает вектор работы Росмолодежи по созданию инфраструктуры возможностей для нового поколения», – уточнил он.

Мажуга назвал Гурова «неравнодушным и ответственным человеком». «На посту руководителя «Движения первых» Григория сменит настоящий патриот своей страны, Герой России Артур Орлов. С 2006 году он служил в Вооруженных силах РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии, в спецоперации, где и получил звезду Героя. Выбор Орлова в качестве главного наставника Российского движения детей и молодежи – абсолютно правильное и показательное решение Президента России. Поздравляю Григория и Артура с назначениями. Успехов в работе!», – пояснил он.

Между тем Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель Сторонников ЕР, председатель в «Волонтерах Победы» Ольга Занко в своем Telegram-канале рассказала, что Гуров «уже работал в Росмолодежи в качестве заместителя руководителя, был замминистра образования и науки России, успел реализовать множество серьезных инициатив, в том числе направленных на поддержку молодых семей, активно работал в направлении образования единой системы патриотического воспитания».

«Знаю Григория лично, реализовывали совместные проекты «Волонтеров Победы» и РДДМ. У Российского движения детей и молодежи «Движение первых» также появился новый руководитель. Им стал Герой России Артур Орлов. В свои 35 лет он уже проявил себя настоящим патриотом, участвовал в боевых действиях в Сирии, защищал нашу страну в ходе проведения спецоперации. Также Артур стал участником программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента России. Проходил в Росмолодежи стажировку. Теперь он будет наставником российских детей и подростков. И кому, как не Герою России, быть примером и ориентиром для наших детей и молодежи? Он – как старший брат, которому доверяешь и с которым разговариваешь на одном языке. Уверена, что его пример поможет воспитать новое поколение преданных России молодых граждан», – заявила Занко.