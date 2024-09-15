На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Пенсионерку из Красного Села жестоко изнасиловали в парке
Жительница Красного Села недалеко от дома 4 по проспекту Красных Командиров стала жертвой насильника в главном городском парке. В полицию потерпевшая обратилась на следующий день, сообщили СМИ.
Как стало известно «Фонтанке», в воскресенье 65-летняя женщина сообщила, что неизвестный мужчина набросился на нее, схватив за одежду, стянул с нее нижнее белье и изнасиловал в естественной и извращенной форме.
Ночью полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 29-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее житель Красноярска изнасиловал пенсионерку на кладбище.