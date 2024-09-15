На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Анонсирован визит главы МИД Египта в Россию
Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты направился в Россию с визитом, сообщило египетское внешнеполитическое ведомство.
Как говорится в сообщении, Глава МИД Египта Абдель Аты отправился в воскресенье в Москву в рамках визита, в ходе которого проведет переговоры с несколькими высокопоставленными чиновниками из России, с которыми он обсудит вопросы, представляющие взаимный интерес, передает ТАСС.
Данных о том, сколько продлится визит, не приводится.
Напомним, власти Египта с 15 мая изменили правила получения виз для въезда иностранных туристов.