В Германии из-за конкуренции решили закрыть работавшую 334 года пивоварню

Tекст: Алексей Дегтярев

Пивоварня Schlossle-Bier является одной из старейших в Баварии, спустя 334 года она закрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Цоллер отметила, что предприятие не может выдерживать конкуренцию с промышленными гигантами, а потребление пива падает, хотя стоимость сырья и энергии растет.

Убытки, по ее словам, наблюдаются уже 10 лет.