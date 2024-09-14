На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В Германии из-за конкуренции решили закрыть работавшую 334 года пивоварню
Баварская пивоварня Schlossle-Bier, работавшая свыше трех столетий, закроется в декабре 2024 года из-за высокой конкуренции, заявила владелец бизнеса Криста Цоллер.
Пивоварня Schlossle-Bier является одной из старейших в Баварии, спустя 334 года она закрывается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Цоллер отметила, что предприятие не может выдерживать конкуренцию с промышленными гигантами, а потребление пива падает, хотя стоимость сырья и энергии растет.
Убытки, по ее словам, наблюдаются уже 10 лет.