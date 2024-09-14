На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Le Monde: Париж испугался предупреждения Путина о войне с НАТО
Французскую сторону обеспокоило высказывание президента России Владимира Путина о возможном участии НАТО в украинском конфликте, сообщил источник Le Monde.
Неназванный французский дипломатический источник Le Monde заявил, что Париж должен приложить все усилия, чтобы избежать третьей мировой войны, передает РИА «Новости».
«Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.