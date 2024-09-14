На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Почти вся российская делегация на Генассамблее ООН получила визы
Рябков: Американские визы получила почти вся делегация России на Генассамблее ООН
Делегация России на 79-й Генассамблее ООН почти в полном составе получила американские визы, проблем не возникло, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.
«Проблем особых нет», – сказал Рябков, передает ТАСС.
Замминистра выразил надежду, что американская сторона выдаст те визы, которые пока еще в работе.