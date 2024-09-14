На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
У экс-замглавы налоговой инспекции №9 Москвы Цоя арестовали имущество
Имущество бывшего заместителя начальника налоговой инспекции №9 столицы Евгения Цоя арестовано, его обвиняют в получении взяток, говорится в судебных материалах.
Имущество Цоя арестовано, его обвиняют в 24 эпизодах получения взяток в крупном размере в составе группы, передает ТАСС со ссылкой на документы.
Подозреваемому грозит до 12 лет колонии и штраф, он содержится в следственном изоляторе. Своей вины он пока не признал.
Цой был в должности замглавы ИФНС с 2014 по 2021 год, в 2022 году он получил условный срок за дорожную аварию, в которой погиб человек.
В 2023 году ФСБ в Волгоградской области задержала подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре.