У экс-замглавы налоговой инспекции №9 Москвы Цоя арестовали имущество

Tекст: Алексей Дегтярев

Имущество Цоя арестовано, его обвиняют в 24 эпизодах получения взяток в крупном размере в составе группы, передает ТАСС со ссылкой на документы.

Подозреваемому грозит до 12 лет колонии и штраф, он содержится в следственном изоляторе. Своей вины он пока не признал.

Цой был в должности замглавы ИФНС с 2014 по 2021 год, в 2022 году он получил условный срок за дорожную аварию, в которой погиб человек.

В 2023 году ФСБ в Волгоградской области задержала подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре.