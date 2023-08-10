Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.17 комментариев
ФСБ задержала преступную группу в Волгоградской области
ФСБ задержала в Волгоградской области преступную группу по подозрению во взяточничестве
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре, а также посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению пресс-службы, сотрудниками УФСБ по области была задержана преступная группа, подозреваемая в даче взятки и посредничестве во взяточничестве, передает ТАСС.
Установлено, что гендиректор организации по строительству инженерных коммуникаций хотела передать 2 млн рублей в качестве взятки сотрудникам ФНС для разблокировки счета: она обратилась к знакомому с просьбой оказать содействие. Тот через доверенных лиц передал около 0,5 млн рублей главному налоговому инспектору МИФНС №5 по городу Краснодару, передавшему деньги конечному получателю. Все участники преступной группы полностью признали вину.
Ранее бывшего главного патологоанатома Волгограда отдали под суд за подмену органов.