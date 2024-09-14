Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.96 комментариев
Глава РФС Митрофанов объяснил, что ждет сборную России, если ее не допустят до ЧЕ 2028
Товарищеские игры начнут проводить, если с российской сборной по футболу не снимут ограничение на участие в Чемпионате мира 2028 года, сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Футбол живет по правилам ФИФА, что предполагает отсутствие частных инициатив, сказал Митрофанов «Чемпионату».
«Если только согласовывает ФИФА, тогда можно проводить даже товарищеские матчи. Нужно понимать, что мы будем стараться попасть на чемпионат Европы – 2028. Но если вдруг не удастся, значит, будут товарищеские игры», – уточнил он.
В марте УЕФА и ФИФА согласовали товарищеский матч сборных Белоруссии и России.