Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в около Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.

ВСУ при этом потеряли до 715 военнослужащих, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны поблизости от Цукурино, Селидово, Михайловки, Гродовки и Новоэкономическое ДНР.

Были отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, две бронемашины «Казак», три пикапа, американскую 155-мм гаубица М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артустановка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.