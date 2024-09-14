Медведев заявил о существовании формальных предпосылок к ядерному удару

Медведев: Уже есть формальные предпосылки к ядерному удару, но Россия проявляет терпение

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что ядерный конфликт никому не нужен, так как это очень плохая история с тяжелейшим исходом, именно по этой причине решение о применении ядерного оружия (нестратегического или стратегического) до сих пор не было принято.

Однако, формальные предпосылки для этого есть. «Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ – чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам зампреда СБ, «напыщенные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец».

В итоге, по мнению Медведева, правы будут умеренные западные аналитики, предупреждавшие, что, хотя русские не ответят подобным образом, но вероятность такая есть.

«К тому же ведь ответ может быть и с использованием новых средств доставки в неядерном оснащении», – заключил Медведев.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в 2022 году США считали, что Россия может потенциально применить ядерное оружие.