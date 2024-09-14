Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

Минцифры разработало новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

Tекст: Вера Басилая

Согласно проекту постановления, для заключения договора на оказание услуг мобильной связи будет необходимо обязательное подтверждение личности. Граждане России смогут подтвердить свою личность с помощью биометрических данных, паспорта или через портал Госуслуг. Иностранным гражданам для этих целей потребуется биометрическая идентификация, передает ТАСС.

Кроме того, операторы связи получат право уведомлять абонентов, превысивших установленные лимиты на количество SIM-карт. Для граждан России этот лимит составляет 20 SIM-карт, для иностранцев – 10. В случае если абонент не снизит количество используемых SIM-карт в течение установленного переходного периода, ему могут приостановить оказание услуг мобильной связи по всем номерам.

Еще одно нововведение касается порядка оплаты услуг мобильной связи. В будущем оплата наличными может быть разрешена только в уполномоченных правительством организациях и при обязательном подтверждении личности плательщика.

Новые правила связаны с недавним принятием закона о покупке SIM-карт, подписанного президентом России Владимиром Путиным в августе текущего года.