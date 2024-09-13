Третьяковка запустила международный конкурс для молодых художников

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на X Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

Новиков отметил, что победители конкурса получат возможность экспонировать свои работы в Третьяковской галерее в течение года, что станет своего рода знаком качества и откроет новые перспективы для их дальнейшего творческого развития. «Это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», – сказал он.

Подобные проекты создаются и по другим направлениям, добавил Новиков. Он сообщил, что Союз писателей планирует провести литературную премию «Слово». «Со стороны государства инфраструктура для развития молодых талантов во многом создана, открыты федеральные образовательные центры и открыты молодежные региональные центры – 18 единиц открыто», – отметил Новиков.

Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева в рамках панельной дискуссии «Инновации. Культура. Молодежь» отметила, что галерея очень заинтересована в таком конкурсе и ожидает высокую заинтересованность со стороны молодых художников. Она также подчеркнула, что конкурс будет охватывать не только традиционные виды искусства, но и цифровые форматы.