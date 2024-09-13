До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.5 комментариев
Третьяковка запустила международный конкурс для молодых художников
Государственная Третьяковская галерея совместно с компанией «Иннопрактика» объявила о старте международного конкурса «Картина мира», предоставляющего молодым художникам уникальную возможность выставить свои работы в стенах музея.
Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на X Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.
Новиков отметил, что победители конкурса получат возможность экспонировать свои работы в Третьяковской галерее в течение года, что станет своего рода знаком качества и откроет новые перспективы для их дальнейшего творческого развития. «Это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», – сказал он.
Подобные проекты создаются и по другим направлениям, добавил Новиков. Он сообщил, что Союз писателей планирует провести литературную премию «Слово». «Со стороны государства инфраструктура для развития молодых талантов во многом создана, открыты федеральные образовательные центры и открыты молодежные региональные центры – 18 единиц открыто», – отметил Новиков.
Гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева в рамках панельной дискуссии «Инновации. Культура. Молодежь» отметила, что галерея очень заинтересована в таком конкурсе и ожидает высокую заинтересованность со стороны молодых художников. Она также подчеркнула, что конкурс будет охватывать не только традиционные виды искусства, но и цифровые форматы.