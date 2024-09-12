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Путин поручил разработать программу реновации медучреждений Минобороны
Президент России Владимир Путин в четверг посетил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, где провел встречу со статс-секретарем – замглавы Минобороны, руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и начальником академии Евгением Крюковым.
В ходе встречи глава государства дал поручение подготовить программу реновации и при необходимости строительства медицинских учреждений Минобороны, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Путин также побеседовал с подполковником Александром Даниловым, который проходит лечение в академии после ранения, полученного во время обороны поселка Малая Локня Курской области.
В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.
В январе Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского Минобороны в Красногорске.