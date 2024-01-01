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Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии
Президент России Владимир Путин посетил 1 января Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Минобороны РФ в Красногорске.
Он осмотрел само медучреждение и в том числе прояснил вопросы, поступавшие на прямую линию по реабилитации раненых бойцов СВО.
«У меня конкретная цель. Госпиталь, лечение – я знаю, что все хорошо здесь. Все хорошо не бывает, но в целом. Что меня интересует? На прямой линии были вопросы, связанные с тем, что ребятам после ранения приходится куда-то ездить в свою собственную часть, получать документы, – передает ТАСС обращение Путина в начале осмотра к статс-секретарю – замминистра обороны России Николаю Панкову. – У вас в ведомстве говорят, что этого делать не надо или во всяком случае уже не надо».
Также Путин указал на вопросы, связанные с дополнительным обучением военных в ходе реабилитации, а также с оформлением для них документов и решением вопросов с жильем. «Я хочу посмотреть, [как решаются эти вопросы]», – сказал президент. Глава государства осмотрел различные палаты, учебный класс для переподготовки, гимнастический зал, бассейн и другие помещения. Путину показали тренажеры для реабилитации бойцов, в том числе для развития мелкой моторики. Президенту также рассказали о жилищном обеспечении военнослужащих.
«Нет случаев, чтобы здесь кто-то завершил лечение, реабилитацию без решения жилищной проблемы. И не только в этом госпитале. Это подход [применяется] по всем госпиталям», – доложил Панков. Глава государства отдельно поинтересовался работой военно-врачебных комиссий. «На прямой линии люди задавали вопрос о том, что ребятам приходится после излечения ехать в свои части, чтобы получить документы для военно-врачебной комиссии», – обозначил проблему Путин. Панков же ответил, что такая ситуация невозможна, и допустил, что автор этого вопроса оговорился.
Путин решил лично проверить, как действует военно-врачебная комиссия в госпитале. Ему рассказали о структуре и порядке работы. Выслушав подробный доклад, президент подытожил: «Главное – работа комиссии налажена». «Во всяком случае, никуда ехать отсюда для получения этих документов не нужно», – удовлетворенно добавил он.
После осмотра госпиталя Путин провел встречу с военнослужащими и ответил на их вопросы. Это стало первым публичным рабочим мероприятием главы государства в новом году.