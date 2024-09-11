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ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 350 военных
Украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла более 350 военных и 13 единиц бронетехники, сообщило Министерство обороны России.
ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, включая три танка, три БТРа, семь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие, две установки РСЗО и 19 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка «Север» отразила контратаку ВСУ в направлении Апанасовки, сорвала попытки атак в направлении Черкасской Конопельки, Борок и Фанасеевки.
Украинская сторона в результате действий группировки потеряла до 30 человек убитыми и ранеными, 10 украинских боевиков попали в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.
Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Борок, Бяхово, Гуево, Вишневки, Дарьино, Зеленого Шляха, Колмакова, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Махновки, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Орловки, Снагостя и Успеновки.
Авиация и ракетные войска поразили сосредоточения иностранных боевиков в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Битицы, Глухова, Семеновки, Степановки, Сумов, Свессы, Песчаного, Павловки, Пустогорода, Радянского, Россоши, Раки и Ямполья.
За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тыс. 200 человек, 96 танков, 42 БМП, 77 БТРов, 656 бронемашин, 401 автомобиль, 90 артиллерийских орудий, 26 установки РСЗО, восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники.