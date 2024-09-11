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    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

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    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    14 комментариев
    11 сентября 2024, 12:42 • Новости дня

    Названа предварительная сумма ущерба АПК Курской области от атак ВСУ

    Смирнов: Предварительный ущерб АПК Курской области от украинских атак составляет десятки млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ составляет десятки млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается, заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    Он уточнил, что, по предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия, передает ТАСС.

    Ранее было принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.

    9 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области

    Источник: Наемники отличаются особой жестокостью в Курском приграничье

    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самые жестокие, действующие на Курском направлении украинские подразделения состоят из наемников из США, Польши и Франции, сообщили в силовых структурах.

    Как отметил источник ТАСС, самым жестким образом по отношению к мирным жителям ведут себя наемники из США, Франции и Польши.

    Ранее источник сообщил, что воюющие в Курской области в рядах ВСУ наемники растеряли пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В своем комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Лавров подчеркнул, что действия киевского режима полностью соответствуют планам Запада по превращению Украины в плацдарм для антироссийской агрессии. По словам министра, Запад, пришедший к власти на Украине путем «антиконституционного переворота», использует страну в качестве инструмента для дестабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    «Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», – добавил Лавров.

    Ранее сообщалось, что западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (2)
    11 сентября 2024, 08:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.

    По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.

    По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.

    Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.

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    9 сентября 2024, 09:33 • Новости дня
    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Алаудинов заявил о срыве попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области

    Сорваны попытки прорыва ВСУ на двух участках в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВС России сорвали попытку прорыва сил ВСУ на двух участках в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

    Он заявил, что у противника «ничего не получилось», ВСУ несут большие потери, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Алаудинова, за сутки на Суджанском направлении поражены и уничтожены две бронемашины, пикап, микроавтобус, одна САУ и пушка «неустановленного образца».

    Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.

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    10 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области

    Песков: ВС России разработали план по вытеснению ВСУ из Курской области

    Кремль заявил о плане по вытеснению ВСУ из Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Военные имеют необходимые планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но эти планы не будут обсуждать публично, ответил Песков на вопрос о временных рамках вытеснения украинских боевиков из региона, передает ТАСС.

    Ранее Песков подчеркивал, что у России хватит сил и средств для защиты Белгорода и выбивания ВСУ из Курской области.

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    8 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области
    ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ осуществили дистанционное минирование поселка Нижний Мордок в Курской области, используя противотанковые мины иностранного производства, сообщил командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь».

    Командир с позывным «Лазарь» рассказал, что украинские подразделения полностью заминировали поселок Нижний Мордок, используя противотанковые мины немецкого производства. Мины были оснащены специальными антеннами и были запрограммированы на самоподрыв через определенное время, передает РИА «Новости».

    По его словам, на четвертые сутки эти мины автоматически самоподорвались. Он добавил, что среди мирного населения пострадавших нет, однако взрывами были повреждены хозяйственные постройки и погибли несколько животных: три коня и стадо баранов. «В течение десяти минут 70 подрывов мы насчитали», – отметил командир.

    Российские военные обнаружили на месте взрывов фрагменты мин, подтверждающие их иностранное происхождение. По словам «Лазаря», это были противоднищевые мины с осколочным элементом – «рубахой», которые нанесли значительные повреждения строениям.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавние атаки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области являются ярким свидетельством агонии киевского режима, который под давлением Запада пытается превратить Украину в угрозу для России.

    Накануне бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
    Су-34 авиабомбами с УМПК поразили ВСУ в Курском приграничье
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава и ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, Су-34 ВКС ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК.

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    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    11 сентября 2024, 02:34 • Новости дня
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области
    @ t.me/milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.

    Кадры  штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками, передает «Лента.ру».

    Также появились сообщения о взятии  в плен украинских военных в Сняготи.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    8 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
    Российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская артиллерия нанесла точный удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) Вооруженных сил Украины, скрывавшейся в лесистой местности Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные, используя данные воздушной разведки группировки войск «Север», обнаружили украинских диверсантов, укрывшихся в лесополосе приграничного района. Отмечается, что после подтверждения информации артиллерийские расчеты нанесли по обнаруженным целям высокоточный удар, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что все цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север».

    Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 авиабомбами поразил скопление личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    9 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    Стала известна судьба бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Семья российского военного узнала судьбу бойца, чей позывной был написан в доме в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Семья российского военного рассказала об обстоятельствах его гибели и о том, как записка с его позывным оказалась на стене в доме в Курской области, сообщило RT.

    Последний раз Владимир, чей позывной был Хан, позвонил домой 8 августа. Он сообщил, что отправился на задание, после этого связи с ним не было. Его брат Сергей рассказал, что в военкомате сообщили о гибели Владимира 9 августа, передает RT.

    «Мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели – Курчатов», – сообщил Сергей.

    Он предположил, что записку с позывным «Хан» в сельском доме в Курской области оставили его сослуживцы двумя днями позднее в память о Владимире.

    Напомним, российские военные, временно разместившиеся в доме жительницы одного из сел Курской области, покинувшего его из-за обстрелов, оставили там записки с извинениями. В послании были указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, а рядом с позывным Хан город не был указан. Под надписью стоит дата 11 августа.

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    8 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

    ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

    После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.

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    10 сентября 2024, 10:48 • Новости дня
    Дрон ВСУ стал причиной гибели двух групп украинских солдат в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон послужил причиной гибели двух групп солдат ВСУ, принимавших участие в пленении и избиении российских военных и мирного населения в Суджанском районе Курской области. Бойцы спецназа «Ахмат» координировали удары артиллерии при помощи украинского радиоэфира, рассказал один из двоих выживших военнослужащих, разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

    «Мы связывались по рации. Наш дрон над нами летал, и ребята с «Ахмата» нашу рацию забрали. Они слышали, как мы связываемся. Наш дрон нас же и «спалил»: дронщик сказал, что висит над нами. Нас было две группы по шесть, получается – 12 человек. Мы двое выжили, ранены, но остальные погибли», – передает ТАСС слова Панченко.

    Ранее «Ахмат» ликвидировал захвативших пленных в Курской области две группы ВСУ.

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