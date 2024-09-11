Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.0 комментариев
Названа предварительная сумма ущерба АПК Курской области от атак ВСУ
Смирнов: Предварительный ущерб АПК Курской области от украинских атак составляет десятки млрд рублей
Ущерб, причиненный агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ составляет десятки млрд рублей, при этом эта сумма увеличивается, заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Он уточнил, что, по предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия, передает ТАСС.
Ранее было принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС.