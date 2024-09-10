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Жители Раменского рассказали, как пережили атаку украинских дронов
Жительница города Раменское в Московской области рассказала, что ее пробудил врезавшийся в соседний жилой дом беспилотный летательный аппарат, следующий дрон попал уже в ее дом.
Девушка в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что первый взрыв произошел в 4.50 мск, беспилотник врезался в ЖК «Флагман».
«Потом подошла к окну, думала, что наши дома следующие. Он летел на меня. Я разбудила всех, мы выбежали. Я была с бабушкой, с дедушкой и с собакой. Я побежала просто в сторону, где рынок, там же нет высоток. Потом обратно подошли, в принципе и все», – пояснила собеседница.
Она добавила, что ее квартира осталась неповрежденной, в том числе окна. Сейчас семья выехала оттуда и находится неподалеку. Родственники отправились жить к матери.
Девушка добавила, что выбежала на улицу в пижаме и не успела ничего собрать.
«Мы спускались по лестнице через эвакуационный выход. Люди боялись, дети, может, где-то плакали, конечно, но особо не было толкучки никакой», – сказала она.
Другой местный житель заявил, что живет рядом с домом, в который угодил дрон, его разбудил громкий взрыв и тряска. В подъезде его дома ударная волна вывернула окно и сорвала дверь с петель.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что средства ПВО за ночь уничтожили 14 дронов в регионе, в зоне атаки находились Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском эвакуировали жителей пяти домов.