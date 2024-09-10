Спикер МИД Захарова: Киев усиливает террор в ответ на неудачи на фронте

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Киев все чаще прибегает к террористическим методам, пытаясь компенсировать свои военные поражения, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия даст соответствующую политическую оценку этой и другим террористическим атакам со стороны Украины.

Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

Напомним, силы ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, где эвакуировали жителей пяти домов, Люберцы, Домодедово и Коломна.

По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте.