Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Захарова: Киев усиливает террор в ответ на неудачи на фронте
Спикер МИД Захарова: Киев усиливает террор в ответ на неудачи на фронте
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины, таких как недавний удар беспилотником по Раменскому, является прямым следствием неудач ВСУ на фронте.
По ее словам, Киев все чаще прибегает к террористическим методам, пытаясь компенсировать свои военные поражения, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что Россия даст соответствующую политическую оценку этой и другим террористическим атакам со стороны Украины.
Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.
Напомним, силы ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, где эвакуировали жителей пяти домов, Люберцы, Домодедово и Коломна.
По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте.