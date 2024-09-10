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По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте
Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме в связи с массированной атакой украинских беспилотников на территории Центрального федерального округа, включая Москву и прилегающие регионы.
В Telegram-канале следственного ведомства указано, что по факту крупномасштабной атаки дронов ВСУ на ряд российских регионов возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.
В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.
По предварительным данным, в результате атаки погибла одна женщина, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Число пострадавших уточняется.
Следственный комитет квалифицировал действия украинской стороны как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в России и причинение вреда гражданскому населению.
Напомним, система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России.