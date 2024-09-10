По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале следственного ведомства указано, что по факту крупномасштабной атаки дронов ВСУ на ряд российских регионов возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

По предварительным данным, в результате атаки погибла одна женщина, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Число пострадавших уточняется.

Следственный комитет квалифицировал действия украинской стороны как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в России и причинение вреда гражданскому населению.

Напомним, система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России.