  • Новость часаОбнаружены тела 17 погибших в катастрофе вертолета на Камчатке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дети-солдаты залили Швецию кровью
    Киев передал США список целей в России для атак американским оружием
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    В Турции заявили, что взрывы на «Северных потоках» произошли с ведома четырех стран
    МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    19 комментариев
    1 сентября 2024, 12:20 • Новости дня

    ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Птичье, «Южная» группировка освободила населенный пункт Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили населенный пункт Птичье В ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики.

    Ранее российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР.

    31 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно прорвали линию обороны ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск), встретив минимальное сопротивление со стороны противника, сообщают силовые структуры.

    Уточняется, что оборонявшие позиции в районе Красноармейска, оказали незначительное сопротивление российскому наступлению, передает ТАСС.

    «На этом направлении их оборона прорвана», – указал источник.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

    Коментарии (20)
    31 августа 2024, 21:21 • Новости дня
    Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что командир батальона с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье.

    Заместитель командира с позывным «Кадет» отметил, что внутренний стержень и авторитет командира играли ключевую роль в обороне Малой Локни, передает RT.

    Коц сообщил, что готовил материал о бойцах, которые почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь Курской области. Морпехи и десантники заменили батальон и не дали ВСУ пройти далее.

    «На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести», – сказал Коц, добавив, что позже стало известно о смерти командира.

    Ранее Коц сообщил, что бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости.

    Коментарии (13)
    31 августа 2024, 17:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, удар наносился по выявленным разведкой замаскированным целям противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, , сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    После подтверждения уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, полученного от разведки, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

    В Минобороны также показали кадры работы Су-34.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области.

    Коментарии (5)
    31 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на территории Курской области уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» в приграничье обнаружили оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ, передает ТАСС.

    «После подтверждения обнаруженная цель поражена артиллерийским ударом», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее Минобороны сообщил, что Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.


    Коментарии (17)
    1 сентября 2024, 07:22 • Новости дня
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, погиб в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

    Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.

    «Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.

    Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.

    Коментарии (12)
    1 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

    Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не смогла остаться в границах 1991 года из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев, с каждыми сорванными переговорами она теряет все больше территорий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

    В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

    Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

    «Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

    Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

    Коментарии (27)
    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2024, 07:39 • Новости дня
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    @ Doomych/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов.

    Шувалов сообщил в Telegram, что жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию.

    Напомним, силы ПВО уничтожили девять беспилотников, которые летели на Москву. Также БПЛА атаковали Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую и области. Над Белгородом сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август

    МО: Киев за август потерял более 68 тысяч военных в зоне СВО

    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

    Как говорится в сообщении ТАСС, с 1 по 9 августа потери Киева составляли до 18730 военных, с 10 по 16 августа – до 14560, с 17 по 23 августа – до 16155, с 24 по 31 августа – до 18935.

    Соответственно, общие потери Киева за август составили до 68380 военнослужащих.

    Напомним, за июль ВСУ потеряли более 60 тыс. человек

    Коментарии (12)
    1 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на столицу. Атаки БПЛА отражены в Тульской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях.

    «Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.

    На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.

    Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.

    В результате атак БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    31 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский назвал непростой обстановку на нескольких направлениях фронта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сложная для ВСУ ситуация наблюдается на четырех фронтах на территориях ДНР, контролируемых Киевом, а также в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам украинского лидера, на покровском направлении наблюдается наибольшее количество штурмов, также сложная обстановка сложилась на краматорском, торецком и купянском направлениях, передает ТАСС.

    Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной обстановке на красноармейском направлении, которое позже усилили по приказу Зеленского.


    Коментарии (2)
    1 сентября 2024, 02:26 • Новости дня
    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием

    Министр обороны Украины Умеров сообщил о переданном Вашингтону списке возможных целей в России для ударов оружием США

    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием, если Вашингтон снимет ограничения на его использование, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    «Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты украинских граждан», – приводит «Российская газета» со ссылкой на СNN слова Умерова.

    Он заявил, что просьба Киева о снятии ограничений рассматривается в Вашингтоне, и выразил надежду, что США услышали Украину.

    СNN, комментируя запрет США на дальнобойные удары американским оружием, заявил, что сейчас не ожидается ослабления ограничений на использование ракет ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил CNN со ссылкой на представителя американской администрации, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS», поскольку число таких ракет «на американских складах ограничено, а производство занимает много времени», передает ТАСС.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

    Коментарии (13)
    1 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
    МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России, в том числе Москвой, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, дежурными силами ПВО за ночь были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, над территорией Брянской области 34, 8 – над территорией Рязанской области, 2 – над Москвой, 7 – над Московской областью, 4 – над территорией Липецкой области, 5 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 БПЛА – над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному – над территориями Тверской, Орловской, и Ивановской областей, передает ТАСС.

    Ранее беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье.

    Коментарии (30)
    1 сентября 2024, 01:51 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотники атаковали Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в Telegram.

    В Брянской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округаг. Обошлось также без жертв и разрушений.

    В Воронежской области, как сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

    Мэрия Белгорода сообщила в Telegram об украинском обстреле Шебекино.

    Напомним, российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью.

    Коментарии (2)
    31 августа 2024, 20:22 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате обстрела пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате нападения местная жительница получила осколочное ранение спины, написал глава региона в Telegram-канале.

    В селе Отрадное из-за атаки беспилотника сгорел припаркованный автомобиль, а в селе Устинка – пробита кровля в жилом доме.

    Также, по словам Гладкова, в селе Дунайка Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона оказались выбиты окна в жилом доме.

    Ранее российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ.

    Коментарии (18)
    Главное
    Песков: ЕС будет долго разгребать последствия конфронтации с Россией
    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
    Возгорание на Московском НПЗ локализовали
    В Израиле опознали тело погибшего в Газе россиянина
    ВСУ обстреляли под Курском авто с эвакуирующимися женщинами и детьми
    Запрет школьникам использовать мобильные телефоны на уроках вступил в силу
    Россиянин Чуркин завоевал золото Паралимпиады в метании клаба

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В Британии испугались мести России за Крым

    Бывший министр обороны Великобритании и отъявленный русофоб Бен Уоллес предупредил нацию: очень скоро президент России Владимир Путин обратит свою военную мощь против британцев, чтобы отомстить им за Крым. Что имеется в виду? И что на самом деле доказывают такие статьи британских политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Ошибка МИД Украины усугубила ненависть поляков к соседям

    Глава МИД Украины спровоцировал очередной скандал. Слова Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» в Польше и сравнение операции «Висла» с Волынской резней вызвали гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое. В чем заключалась суть исторического ляпа Кулебы и как позиция польских элит сказывается на отношении простых поляков к украинцам? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............