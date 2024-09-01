Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Птичье, «Южная» группировка освободила населенный пункт Выемка в ДНР, сообщило Минобороны России.
Как говорится в сообщении, подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили населенный пункт Птичье В ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника, передает РИА «Новости».
Там добавили, что результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Выемка Донецкой Народной Республики.
Ранее российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР.