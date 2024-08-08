  • Новость часаМинздрав: От атак ВСУ на Курскую область пострадали более 60 человек
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    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    22 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Что такое национальное строительство и почему от него лучше держаться подальше

    Национальное строительство, формирование нации и т. д., и т. п. Звучит вроде бы вполне привлекательно. По факту же эти заманчивые на первый взгляд социальные процессы являются ложными целями.

    13 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Человек-вода идет за Харрис

    Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.

    8 комментариев
    8 августа 2024, 22:24 • Новости дня

    Минобороны: Над Курской областью уничтожены два украинских беспилотника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО сбили над Курской областью два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.

    Попытки ВСУ совершить атаку на Курскую область с помощью БПЛА самолетного типа пресечены российскими средствами ПВО около 20.25 и 20.55 мск, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области.

    8 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью
    Уехавший из России нефтегазовый аналитик посмеялся над Курской областью
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Михаил Крутихин посмеялся над атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

    «Курская область, говорите?» – написал Крутихин на своей странице в соцсетях. Он рассказал, что в 1980-х годах часто посещал Курскую область, где с ним «каждый раз что-то приключалось»: ремонт дороги, проблемы с сотрудниками ГАИ, поломка машины. Он отметил, что в других регионах России или на Украине с ним подобного не происходило.

    Поэтому, как заявил Крутихин, он шутил, что Курская область не нужна: «Кто ее только придумал? Нисколько не расстроюсь, если ее по пути вообще не будет».

    «Сбывается, что ли?» – заявил он на фоне украинской атаки на Курскую область.

    Крутихин родился в Москве. С начала 1990-х годов занимается аналитикой нефтегазовых инвестиций в странах бывшего СССР. Последнее время живет в Норвегии. В 2023 году Крутихин был внесен в реестр иноагентов.


    Коментарии (68)
    8 августа 2024, 00:28 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    Алаудинов: ВСУ атаковали Курскую область переброшенными с белорусской границы силами
    @ Апти Алаудинов «АХМАТ»/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «И я уже нахожусь в Курской области, и спецназ «Ахмат», один из отрядов, находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились. Будем делать свое дело во благо нашего государства», – сообщил Алаудинов в Telegram.

    Он подчеркнул, что «ничего критического не произошло». Алаудинов подтвердил, что украинские войска «зашли на приграничные территории» и заняли несколько населенных пунктов. По его словам, вооруженные силы Украины «максимально пытаются продвигаться».

    Как отметил Алаудинов, противник «наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы». «Получается, он, я так понял, все бросил сюда», – сказал Алаудинов.

    «Даст бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», – заявил он.

    Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, но операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается.

    В июле председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель сообщил, что киевский режим отвел свои войска от белорусской границы.

    Коментарии (46)
    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Коментарии (0)
    8 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
    Forbes: Украина бросила последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска пустили последние резервы на «обреченную вылазку» в Курскую область, заявил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

    Экс предположил, что своей самонадеянной и рискованной атакой украинцы решили поменять ход военных действий для одного из фронтов. Также он высказал мнение о том, что ВСУ бросили последние резервы на эту пограничную вылазку, которая обречена на провал, передает канал «360».

    В то же время эксперт из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин считает, что Киев затеял азартную игру с большими ставками.

    Ранее западные военные эксперты заявили, что попытка украинских войск прорваться в Курской области не имеет смысла и лишь расходует ресурсы Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (50)
    8 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны около Журавки, Беловод, Юнаковки Сумской области, Волчанска Харьковской области и Дарьино Курской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 415 человек, четыре танка, две машины пехоты, 12 пикапов, 14 бронетранспортеров, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее Минобороны сообщало, что ударами ФАБ-500 была уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области.

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    7 августа 2024, 23:04 • Новости дня
    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован

    Военкор Поддубный ранен в результате атаки украинского беспилотника в Курской области

    Военкор Поддубный ранен в Курской области и госпитализирован
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщили «Вести». О гибели военкора в Курской области ранее сообщали в некоторых СМИ и соцсетях.

    «Сейчас он находится в областной больнице», – говорится в сообщении информационной программы канала «Россия 1» в Telegram. В приемной Курской областной больницы подтвердили, что Поддубный поступил к ним, он жив, передает РИА «Новости».

    Запред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин также сообщил в Telegram: «Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!».

    «Звезда» сообщает, что Поддубный «находится в крайне тяжелом состоянии», врачи «делают все, чтобы сохранить жизнь военкора».

    Sekunda media сообщает, что он «находится в сознании».

    Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате украинской атаки.

    Евгений Поддубный – автор документальных фильмов и специальных репортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Создатель и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Координатор гуманитарной организации «Русская гуманитарная миссия» в Сирии. Является членом Академии российского телевидения, в 2018 году получил звание заслуженного журналиста России. В начале карьеры работал на телеканале «ТВ Центр».

    Коментарии (25)
    8 августа 2024, 08:24 • Новости дня
    Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области

    Посол России в США Антонов назвал террористической акцией действия ВСУ в Курской области

    Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка провокации ВСУ в Курской области является очевидной террористической акцией, а заявления США о действиях украинских войск возмутительными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов обратил внимание, что никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие, и назвал возмутительными заявления США в ответ на очевидную террористическую акцию ВСУ в Курской области, передает RT.

    Ранее Госдеп США назвал атаку ВСУ на Курскую область «суверенным решением Киева».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что после атаки ВСУ на Курскую область СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, а российским войскам следует идти «до Киева и дальше».

    Коментарии (19)
    8 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

    Коментарии (20)
    8 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 660 военных и 82 единицы бронетехники с начала атаки в Курской области

    В Минобороны назвали потери ВСУ с начала атаки в Курской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, из них восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерная машина разграждения, сообщили в министерстве обороны.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что уничтожать формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области продолжают подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ, авиация, ракетные войска и артиллерия.

    За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники: танк, четыре бронетранспортера, три машины пехоты и 24 боевые бронемашины «Козак». Всего с начала боевых действий на Курском направлении боевики потеряли 660 человек, восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронемашин и инженерную машину разграждения.

    По данным Минобороны, попытки прорыва отдельных подразделений ВСУ вглубь Курской области пресечены, продвижение не допущено.  По резервам ВСУ в Сумской области наносятся авиационные удары.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Ранее врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий сообщил, что ВС России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу.

    Коментарии (38)
    8 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область

    Bild: Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом

    В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте, и Россия добивается медленного, но устойчивого успеха на ряде участков линии фронта, пишут обозреватели немецкой газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов.

    Как пишут авторы, наступление ВСУ на Курскую область не является переломным моментом в войне, ВС России добиваются медленных, но стабильных успехов, передает ТАСС.

    Как сообщили авторы Bild, «прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается экспертами как «слишком запоздалое».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (0)
    8 августа 2024, 09:48 • Новости дня
    Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного
    Военкор Коц раскрыл обстоятельства ранения Поддубного
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение по дороге в Суджу Курской области, предположительно, в его автомобиль ударил дрон-камикадзе, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    По его словам, Поддубный со съемочной группой – оператором Рубеном Меробовым и звуковиком Стасом Еловским – весь день выходил в эфир в опасной близости к городу Суджа. Когда военкоры подъехали к въездному кольцу в Суджу, раздались автоматные очереди. Поддубный развернул свою машину, в этот момент над его автомобилем раздался взрыв.

    «Скорее всего – дрон-камикадзе», – приводит слова Коца «Комсомольская правда».

    Автомобиль съехал в кювет и «замер в кустах», отмечается, что машина полыхала изнутри, поэтому после доклада руководству по новостям и пошла трагичная новость. Вероятно, пока машина кувыркалась после взрыва, Поддубный вывалился из кабины,  предположил Коц.

    По его словам, Поддубного отвезли в курскую больницу, но даже в реанимации военкор продолжал переживать о своей съемочной группе.

    У него обожжена спина, мелкие осколки, повреждений внутренних органов нет.

    Ранее врио губернатора Курской области Смирнов сообщил, что Поддубного отправили для дальнейшего лечения в Москву.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее он пришел в сознание. Врачи рассказали, что  он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Коментарии (2)
    8 августа 2024, 11:44 • Новости дня
    ВСУ начали отступать после атаки в Курской области

    Белостоцкий: ВС России активно оттесняют противника из Суджанского района в Курской области

    ВСУ начали отступать после атаки в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России ведут активные боевые действия на территории Суджанского района Курской области, противника оттесняют за российскую границу, сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

    Белостоцкий выразил уверенность, что в ближайшие сутки российские войска вытеснят ВСУ за российскую границу. По его словам, противник не продвинулся вглубь территории Курской области ни на один метр, он отступает, передает ТАСС.

    Также врио замгубернатора добавил, что все мирное население, которое хотело покинуть обстреливаемые территории Курской области, было эвакуировано на бронированных машинах, жителей вывозили под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Украина использовала для атаки на Курскую область силы, переброшенные с белорусской границы.

    Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

    Коментарии (15)
    8 августа 2024, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

    Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти ждут, чем закончится атака ВСУ на Курскую область. Только после этого Киев попытается обернуть любой результат, в том числе разгром группировки, в свою пользу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Напомним, власти Украины воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области, а советники офиса Зеленского называют происходящее попыткой улучшить переговорные позиции Киева.

    «Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

    Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

    «Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

    Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

    По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов». 

    Коментарии (13)
    8 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ против Поддубного
    Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ против Поддубного
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ООН должна решительно осудить атаку украинских военных против журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, заявило постпредство России при всемирной организации.

    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил ранее обеспокоенность атакой на Поддубного. «Надеемся на его быстрое выздоровление», – приводит слова Хака РИА «Новости».

    В постпредстве потребовали, чтобы ООН «немедленно осудила эту жестокую атаку». Российская сторона рассчитывает, что «на этот раз представители профильных органов ООН найдут нужные слова». Москва призывает ООН принять меры, чтобы не допустить «новых возможных зверств киевского режима в отношении представителей прессы».

    «Сколько еще журналистов должно стать жертвами преступлений клики Зеленского, чтобы наши западные коллеги отреагировали?» – говорится в заявлении постпредства, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позднее он пришел в сознание. В репортаже, который Поддубный прислал в редакцию за несколько часов до ранения, сообщалось, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».

    Коментарии (26)
    8 августа 2024, 01:29 • Новости дня
    Жители поселков Курской области рассказали об атаках ВСУ
    Жители поселков Курской области рассказали об атаках ВСУ
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Жители поселков Курской области рассказали, как прятались в подвалах из-за украинских обстрелов. Они отмечают, что под огнем оказались населенные пункты, до которых «раньше ничего не долетало», сообщают СМИ.

    Как рассказала жительница Малой Локни в Суджанском районе, до 6 августа «было так»: «Постреляли – все, перестало. Мы, с Малой Локни, даже в подвалы не уходили», – пишет «Фонтанка».

    При этом в других селах, как отметила женщина, «люди уже давно, два года, прячутся». «Но в этот раз уже и до нас дошло. Мы прятались в подвалах вчера. Сегодня там уже вообще очень плохо, и все поудирали, все село убежало, некоторые остались», – рассказала она.

    По ее словам, «там уже и бой был, летели вертушки, летели ракеты», «слышались звуки пулемета». Украинские войска «стреляли и в людей, и в дома».

    Другая жительница Малой Локни заявила: «Нас дубасили так, что просто ужас». Она спряталась от обстрелов в подвал, где оставалась «с четырех до девяти утра». «А если бы они (ВСУ) зашли в наш населенный пункт. Вы представляете, что бы там было? Они бы нас перестреляли всех как собак», – заявила она.

    Эвакуировавшиеся жители находятся в Курске в съемных квартирах, либо у родственников. Отмечается, что многие рассчитывали на скорое возвращение и «выехали просто с сумочкой и в одной вещи какой-то». «У всех кошки, собаки, и не в одном количестве. Всех просто закрыли в домах, в вольерах, и все они брошены без еды, без воды. Это катастрофа», – заявила женщина.

    По данным правительства Курской области, из приграничных районов выехали несколько тысяч человек, свыше 600 из них размещены в пунктах временного размещения, передает ТАСС.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. В частности, Мантуров поручил соседним с регионом областям развернуть ПВР.

    Напомним, 6 августа ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область. Жертвами украинских обстрелов и атак БПЛА стали пять жителей региона, еще 31 человек пострадал (в том числе шестеро детей). Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что в наступлении ВСУ задействовали до 1 тыс. военных. Потери противника составили 315 человек, из которых не менее 100 убиты, а также 54 единицы техники, включая семь танков.

    Коментарии (11)
    7 августа 2024, 23:53 • Новости дня
    Военкор Поддубный пришел в сознание в больнице в Курске
    Военкор Поддубный пришел в сознание в больнице в Курске
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в результате украинской атаки в Курской области, пришел в сознание, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Военкор Александр Коц рассказал, что пообщался с Поддубным.

    Смирнов сообщил в Telegram, что «Евгений Поддубный жив», он «пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска». «Молимся за его здоровье!» – заявил руководитель региона.

    «Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!» – рассказал в Telegram Коц.

    В Минздраве сообщили, что планируется «организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров». В ведомстве указали, что Поддубного доставили в больницу в тяжелом состоянии, он был «незамедлительно маршрутизирован в противошоковую, где началась интенсивная терапия», после этого его перевели в реанимационное отделение, сообщили «Вести».

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. За несколько часов до ранения он прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области. Репортаж вышел в эфире программы «Вести» вечером в среду. В нем Поддубный сообщил, что его группа «работает в Суджанском районе, где идут ожесточенные бои».

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