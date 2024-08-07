Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.13 комментариев
Мантуров: Первый транш на переселение жителей Курской области направят сегодня
Минфину поручили обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на переселение жителей из Курской области
Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на помощь в переселении из Курской области, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
Как указал Мантуров, по согласованию с председателем правительства дано поручение министерству финансов сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 млрд рублей. По его словам, это произойдет в рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на 2500 семей по предоставлению сертификатов на переселение.
Ранее Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области.
В среду врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области организован вывоз жителей из обстреливаемых приграничных районов.