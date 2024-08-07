Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области

Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Курской области

Tекст: Елизавета Шишкова

«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – передает его слова ТАСС.

Президент добавил, что проведет в среду совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области.

«Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – добавил Путин. Эту работу он поручил координировать вице-премьеру Денису Мантурову.

В совещании принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.

Кроме того, Путин на совещании по видеосвязи откроет несколько объектов в различных российских регионах. Мероприятие пройдет в преддверии Дня строителя 11 августа.