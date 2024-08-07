Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
Путин начал совещание с правительством с обсуждения ситуации в Курской области
Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в Ново-Огарево, заседание он начал с обсуждения ситуации в Курской области, происходящее там он назвал провокацией Киева.
«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям», – передает его слова ТАСС.
Президент добавил, что проведет в среду совещание с главами силовых ведомств по ситуации в Курской области.
«Хотел бы сказать, что по итогам моего разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области [Алексеем Смирновым] даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области. Правительство тоже прошу заняться этим безотлагательно», – добавил Путин. Эту работу он поручил координировать вице-премьеру Денису Мантурову.
В совещании принимают участие отвечающий за строительство вице-премьер Марат Хуснуллин, министры промышленности и торговли Антон Алиханов, природных ресурсов и экологии Александр Козлов, экономического развития Максим Решетников, транспорта Роман Старовойт.
Кроме того, Путин на совещании по видеосвязи откроет несколько объектов в различных российских регионах. Мероприятие пройдет в преддверии Дня строителя 11 августа.