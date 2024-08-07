Депутат назвал цель диверсии ВСУ в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

В комментарии Ленте.ру он пояснил, что уже несколько месяцев наблюдается тяжелая обстановка на всех направлениях для ВСУ. Диверсия должна была показать, что ВСУ продолжают сопротивляться и просят всяческой поддержки.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Минобороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам министра здравоохранения области Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до 300 солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.