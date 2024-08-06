Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.0 комментариев
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: Украина атаковала пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские войска атаковали пять населенных пунктов на территории Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, написал Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора Белгородской области, в селе Дроновка при артобстреле повреждения получили три частных дома, в селе Новостроевка-первая дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, а в селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по складскому помещению.
«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский повреждена кровля частного дома, в поселке Майский посечены кровля частного дома и автомобиль», – добавил Гладков.
Во вторник ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях.