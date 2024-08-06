ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: Украина атаковала пять населенных пунктов в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, написал Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора Белгородской области, в селе Дроновка при артобстреле повреждения получили три частных дома, в селе Новостроевка-первая дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, а в селе Новая Таволжанка беспилотник ударил по складскому помещению.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Октябрьский повреждена кровля частного дома, в поселке Майский посечены кровля частного дома и автомобиль», – добавил Гладков.

Во вторник ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях.