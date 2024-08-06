Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях
Минобороны: ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях
Российские средства противовоздушной обороны утром во вторник уничтожили 22 украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, 13 БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Курской области, еще девять уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее мэр Курска Игорь Куцак сообщил об обнаружении обломков БПЛА на улицах после ночной атаки.