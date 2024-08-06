  • Новость часаГерасимов посетил в зоне СВО войска группировки «Центр»
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    Галкин отреагировал на сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

    29 комментариев
    6 августа 2024, 12:02 • Новости дня

    Герасимов посетил в зоне СВО войска группировки «Центр»

    Герасимов посетил в зоне СВО войска группировки «Центр»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил войска группировки «Центр» в зоне спецоперации и заслушал доклады командиров, сообщило Минобороны.

    Командующие объединений и командиры соединений, действующих на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, доложили Герасимову об обстановке в зоне ответственности, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Кроме того, начальник Генштаба наградил военнослужащих, проявивших отвагу и мужество при выполнении боевых задач.

    В июле Герасимову показали образцы роботизированных комплексов, используемых в ходе штурмовых действий группировки «Восток».

    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

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    5 августа 2024, 19:59 • Новости дня
    В Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора»

    Tекст: Кристина Коваленко

    Пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) был поражен в районе населенного пункта Степовое Николаевской области.

    Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, отметив большое количество уничтоженных боевиков, передает ТАСС.

    Также в Николаевской области на полигоне Широкий Лан было поражено место дислокации штатных подразделений ВСУ. В пункте проходили обучение около 10 тыс. человек. «Прилетело не по располагам мобиков. По располагам старослужащих», – сказал Лебедев.

    Ранее сообщалось об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

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    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

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    6 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как его «белый билет» просто выбросили

    Пленный Хавтура: В ТЦК выбросили мой «белый билет» и признали годным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки «Север» на Харьковском направлении, рассказал, как его заставили служить, несмотря на наличие «белого билета».

    По его словам, он шел на работу, когда его задержали сотрудники ТЦК, которые начали угрожать, что если он не поедет с ними, вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат, передает РИА «Новости».

    Хавтура сказал, что у него был «белый билет», но его просто выбросили и сказали: «Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить». По его словам, на Украине берут служить «всех подряд», в том числе эпилептиков. Сотрудники украинского военкомата трое суток удерживали его, а потом отправили в воинскую часть в Николаевской области, где он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое «пушечное мясо».

    В победу в ВСУ Хавтура не верит, поскольку «воевать просто некому», «мужиков берут уже под 60 лет» и инвалидов третьей группы. По его словам, на передовой невозможно даже выйти в туалет из-за обстрелов. Хавтура рассказал, что он вместе с тремя сослуживцами сидел в окопе до тех пор, пока в окоп не ворвались военнослужащие группировки ВС России «Север» и не начали кричать: «Выходите, сдавайтесь!»

    «Их автоматы были направлены в нашу сторону. Мы просто вышли и сказали: «Сдаемся!» Нас было четверо. Вылезли из той норки и сдались в плен. Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели, сигарет дали. К нам ваши ребята отнеслись по-человечески», – рассказал Хавтура.

    Ранее украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.

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    5 августа 2024, 21:38 • Новости дня
    Минобороны решило разрешить бойцам СВО проходить реабилитацию вместе с женами
    Минобороны решило разрешить бойцам СВО проходить реабилитацию вместе с женами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовой акт, разрешающий женам военнослужащих по контракту проживать со своими мужьями во время их медицинской реабилитации, сообщает Минобороны РФ.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко упомянула о реабилитационных центрах для участников спецоперации. Бойцы выразили желание проводить там время вместе с семьей, передает ТАСС.

    Президент в ответ отметил, что жены бойцов СВО являются лучшими специалистами в области психологии и могут помогать им в реабилитации.

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    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    5 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    Подполье: По аэродрому для F-16 в Николаевской области нанесен удар

    В подполье сообщили об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Удар по аэродрому, предназначенному для истребителей F-16, был нанесен в Николаевской области, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его информации, атакован военный аэродром Мартыновка, расположенный в Вознесенске, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после двух точных попаданий по цели до сих пор наблюдаются периодические вторичные детонации. Слышны слабые взрывы с использованием боеприпасов меньшего калибра.

    По данным источников, Мартыновку подготовили в качестве аэродрома для F-16, где находятся ракеты для истребителей и летный состав.

    Ранее в Ростехе заявили, что полученные ВСУ F-16 будут уничтожены, как и вся западная техника.

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    6 августа 2024, 03:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые взрывы слышны в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Издание отметило, что в Харькове в очередной раз за ночь прозвучали звуки взрывов, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Житомирской, Хмельницой и Ровенской областях.

    Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил о взрыве, который был похож на «прилет».

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    5 августа 2024, 21:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО

    Политолог Данилин рассказал об итогах работы Совфеда и Госдумы в весеннюю сессию

    Эксперт объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Госдума и Совфед в весеннюю сессию приняли важные законы в интересах развития экономики и обороноспособности страны. В осеннюю сессию им предстоит законодательно обеспечить реализацию обозначенных в послании президента Владимира Путина нацпроектов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава государства провел встречу со спикерами обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.

    «Экономическое развитие страны, социальные вопросы, поддержка бойцов СВО и их семей – это приоритетные направления работы Госдумы и Совфеда в рамках осенней сессии, которые определил Владимир Путин. При этом парламентарии и в весеннюю сессию работали весьма успешно», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Особое внимание президент уделяет взаимодействию с парламентом по вопросам обеспечения обороноспособности страны. Для главы государства являются первоочередными вопросы, связанные с социальным обеспечением и поддержкой военнослужащих. Например, на сегодняшней встрече президент поддержал идею о том, чтобы участники СВО проходили реабилитацию в санаториях совместно с их женами, потому что жены – лучшие психологи», – напомнил собеседник.

    «Отдельно отмечу, что напрямую от обеих палат зависит и реализация нацпроектов, о которых Путин говорил в послании Федеральному собранию. Госдума и Совфед законодательно обеспечивают их реализацию. Также в весенней сессии значительная часть времени была отведена и работе над важнейшими налоговыми законопроектами», – добавил эксперт.

    Эксперт также напомнил о рейтинге полезности депутатов Госдумы. «Он показывает, что депутаты многое сделали для обеспечения безопасности граждан, в том числе в цифровой сфере. Нельзя забывать, что Госдума в эту сессию проголосовала за новый состав правительства, а парламентарии ведут все более активную работу с гражданами в регионах», – добавил он.

    «Таким образом, если суммировать все направления деятельности парламентариев, мы видим, что решение задач обороноспособности страны для победы в СВО, развития экономики, укрепления социальной сферы зависит в том числе от эффективной работы Госдумы и Совфеда», – заключил Данилин.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателями Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Госдумы Вячеславом Володиным. «Прежде всего хочу поблагодарить сенаторов и депутатов Госдумы за огромный объем проделанной работы, причем вопросы решались весьма оперативно, в тесном контакте с правительством. Имею в виду все направления нашей деятельности: и чисто экономические вопросы, и вопросы социального блока. Это всегда очень ответственная, большая работа. 331 закон», – сказал Путин.

    Одним из важнейших направлений работы парламентариев стала разработка мер поддержки семей с детьми. «Это коснулось 4 млн семей, где воспитываются 10 млн детей. Второе – это, конечно, укрепление обороноспособности, безопасности, законы по поддержке участников специальной военной операции, их семей», – ответила Матвиенко.

    Также в приоритете была реализация вопросов, связанных с президентским посланием Федеральному собранию. «Мы понимаем, что, реализуя послание, мы делаем все для достижения целей национального развития. На сегодняшний день из 90 пунктов послания – мероприятий, которые мы, анализируя послание, для себя определили, 49 уже выполнены, то есть 54% выполнены», – добавил Володин.

    «Я очень рассчитываю на то, что Федеральное собрание вместе с правительством, вместе с регионами Российской Федерации, с региональными командами продолжит совместную – в таком же темпе и с таким же качеством – работу, как это было в весеннюю сессию», – отметил Путин.

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    6 августа 2024, 05:23 • Новости дня
    Стало известно о помощи Польши Украине в вербовке наемников в нацбат

    Tекст: Ольга Иванова

    Польша помогает Украине вербовать наемников в батальон националистов, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    В подполье рассказали, что со своей стороны Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии, если они заключат контракт с добровольческим националистическим батальоном «Украинский легион», передает РИА «Новости».

    Создание националистического украинского легиона ранее было инициировано в Польше.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    6 августа 2024, 01:08 • Новости дня
    Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    Терехов отметил, что взрывы в городе похожи на «прилет», передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в Харьковской, Киевской и Житомирской областях Украины.

    Ранее сообщалось, что в Харьков прибыли, отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

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    5 августа 2024, 22:30 • Новости дня
    ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Уточняется, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА была пресечена около 21.40 мск. Беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника со стороны ВСУ на пассажирский автобус в селе Вязовое Белгородской области погиб один человек, еще несколько получили ранения.

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    5 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся из зоны СВО

    Осужденный на 4,5 года бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся из зоны СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, который был осужден за мошенничество, вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.

    По его словам, Исаев приехал в отпуск в Дагестан, где провел встречу со своими родными и друзьями, пишет «Газета.ру».

    Напомним, в 2020 году Исаева осудили за пособничество в растрате в особо крупном размере.

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    5 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    На Колыме осудили призывавшего «убивать русских» экстремиста

    «Диванный» экстремист из Магадана получил два года за призывы уничтожать русских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сорокадвухлетний житель Магадана, активно поддерживавший Украину и призывавший в Telegram «уничтожать русских», приговорен к двум годам колонии.

    Как сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах региона, уроженец Колымы Андрей Ткаченко через Telegram поддерживал Украину, призывая единомышленников «уничтожать русских», суд признал его виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и приговорил к двум годам колонии с трехлетним запретом на интернет-деятельность.

    Источник уточнил, что задержанием и разработкой 42-летнего мужчины занимались сотрудники Магаданской погранслужбы ФСБ.

    Ранее ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области россиянина.

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    6 августа 2024, 08:26 • Новости дня
    Марочко: Киев бросает «проштрафившихся» полицейских в бои на севере ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев бросает «проштрафившихся» сотрудников МВД в бои на Сватовско-Кременском участке в ЛНР, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Макеевке (ЛНР) было установлено, в контратакующих действиях вооруженных ВСУ участвовали сотрудники патрульно-постовой службы МВД Украины, прибывшие на линию соприкосновения за совершенные проступки в ходе несения службы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинским военнослужащим, которые находились на фронте сверх положенного срока, поступила команда продолжать нести службу до особого распоряжения, так как сил и средств для их замены нет.

    Марочко также сообщил, что после поражения ВС России перевалочного пункта ВСУ в Кругляковке была сорвана ротация одного из подразделений теробороны в районе Песчаного.

    Ранее военный эксперт Марочко сообщил, что российские системы ПВО сбили над Луганском воздушные цели, выпущенные по городу ВСУ.

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