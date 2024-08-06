Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Мастер и два слесаря задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Мастер и два слесаря задержаны по уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле
Мастер и два слесаря компании «Газэкс» задержаны по уголовному делу из-за взрыва в Нижнем Тагиле, где обрушилась часть дома, сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали в компании, задержаны мастер и два слесаря компании «Газэкс» по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 статьи 238 УК РФ.
Там добавили, что компания оказывает содействие следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин инцидента в Нижнем Тагиле, передает ТАСС.
Напомним, 1 августа подъезд пятиэтажки в Нижнем Тагиле обрушился после взрыва, в общей сложности пострадали 26 человек. В субботу на месте происшествия завершились поисково-спасательные работы.