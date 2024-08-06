Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали
Суд отправил под арест еще троих участников драки в Феодосии, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.
Они, как и шесть предыдущих арестованных, будут находиться под стражей до 29 сентября включительно.
Ранее Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу.
В СК сообщили, что всем участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.