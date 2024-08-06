Суд арестовал еще троих обвиняемых в покушении на убийство боксера Двали

Tекст: Ольга Иванова

В отношении двоих из них суд пересмотрел ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

Они, как и шесть предыдущих арестованных, будут находиться под стражей до 29 сентября включительно.

Ранее Суд арестовал шестерых жителей Феодосии, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу.

В СК сообщили, что всем участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.