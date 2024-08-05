Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?4 комментария
Стали известны причины стрельбы по самокатчикам в Москве
Как рассказала супруга задержанного москвича, причиной конфликта стало то, что один из самокатчиков переехал ногу прохожему и решил не извиняться, продолжив движение.
По словам женщины, четверо друзей, среди которых находился 21-летний игрок медиафутбольного клуба Fight Nights и его товарищ из Нагатинской футбольной лиги, катались на самокатах по 2-му Верхнему Михайловскому проезду. Им навстречу шла группа мужчин и женщина, один из самокатчиков переехал ногу прохожему и продолжил движение, не извинившись, сообщает «Московский комсомолец».
Муж пострадавшей подозвал парней и пытался решить конфликт мирно, но те начали снимать происходящее на телефон. Тогда супруг достал пистолет, чтобы запугать парней, рассказала жена задержанного.
«Это пневматическое оружие, на него не требуется разрешение. Муж купил пистолет, пули и бронежилет два года назад, когда началась СВО, чтобы подстраховаться. Обычно он не носил пистолет с собой, хранил его дома. Сейчас он задержан и дает показания в полиции», – добавила женщина.
В результате конфликта пострадали два человека.