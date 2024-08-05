Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?3 комментария
Премьер Бранденбурга призвал к сохранению отношений с Россией
Премьер Бранденбурга призвал активизировать дипломатические усилия для завершения конфликта на Украине
Премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке призвал правительство Германии предпринять все возможные дипломатические шаги для скорейшего завершения конфликта на Украине и восстановления отношений с Россией.
Выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии, Войдке подчеркнул, что затяжной конфликт на Украине негативно сказывается на всей Европе. Он напомнил о традиционно тесных связях между Бранденбургом и Россией и выразил уверенность в необходимости продолжения диалога, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
«Мы должны как можно скорее обеспечить мир в Европе», – заявил политик. По мнению Войдке, Германия, как одна из ведущих европейских стран, должна взять на себя активную роль в мирном урегулировании конфликта.
Ранее глава правительства немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что необходимо создать «европейский мирный порядок», который включает Россию.