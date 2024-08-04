Премьер Тюрингии призвал Европу создать оборонительный союз с Россией

Премьер Тюрингии Рамелов заявил о необходимости подписать пакт о ненападении между странами Европы и Россией

Tекст: Антон Антонов

Рамелов считает, что в рамках этой инициативы страны должны заключить «пакт о ненападении», а также создать «оборонительный союз». Как пояснил Рамелов, этот союз должен будет заниматься «решением конфликтов на европейском континенте», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Рамелов подчеркнул, что не выступает против НАТО. Однако, по его мнению, следует провести реорганизацию системы европейской обороны. Он заявил, что Германии требуется «армия национальной обороны, которая оправдывает свое название». Как заявил Рамелов, бундесвер должен быть «хорошо оснащен», но «нужно подумать о Европе в целом, и Россия также является частью этого», передает ТАСС.

Напомним, лава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора и включит в документ предохранители от двойного толкования.