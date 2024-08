Кеннеди-младший подбросил мертвого медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка

Кеннеди-младший рассказал, что это он подбросил мертвого медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка

Tекст: Елизавета Шишкова

В видео, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), политик рассказал, что в 2014 году он ехал через долину реки Гудзон и увидел, как автомобиль сбил медвежонка. Кеннеди-младший решил положить тушу в багажник, чтобы освежевать дома, однако потом передумал, поскольку ему надо было ехать на званый ужин в один из ресторанов Нью-Йорка, а после – в аэропорт, передает ТАСС.

Политик решил оставить мертвого зверя в Центральном парке, а рядом положить старый велосипед, чтобы это выглядело, будто медвежонка сбили. Кеннеди-младший решил, что «это позабавит» тех, кто найдет животное.

Однако находка вызвала большой резонанс, о мертвом медвежонке рассказали все крупные СМИ, а на место происшествия прибыла полиция и вертолеты.

Газета The New York Times назвала рассказ Кеннеди-младшего странным, а также отметила, что собеседница политика на видео выглядела шокированной. Издание считает, что он рассказал об инциденте сейчас, так как о произошедшем готовится написать журнал The New Yorker.

