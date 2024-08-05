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Провалившую допинг-тест польскую гребчиху допустили до ОИ
ITA: Польскую гребчиху допустили до Олимпиады, несмотря на проваленный допинг-тест
Полька Дорота Боровская, выступающая в гребле на каноэ, сможет принять участие в ОИ в Париже, несмотря на положительный результат допинг-пробы, сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В июне спортсменка сдала допинг-пробу, в которой был обнаружен клостебол (синтетический анаболический андрогенный стероид (ААС), производное тестостерона), передает ТАСС.
Как говорится в сообщении, CAS признал, что Боровская нарушила антидопинговые правила, но сделала это не по своей воле, и теперь она может свободно участвовать в соревнованиях.
В ходе разбирательства польская спортсменка представила доказательства того, что у нее был «непреднамеренный контакт» с клостеболом, содержащимся в лекарстве для лечения травм ее собаки, что привело к положительному результату допинг-теста. Суд счел, что низкое содержание препарата, усвоенного гребчихой, не дало ей никакой выгоды.
Ранее на женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.