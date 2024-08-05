Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.18 комментариев
Поклонская ответила выступившему против женщин во власти священнику РПЦ
Поклонская ответила выступившему против женщин во власти протоиерею Ткачеву
Советник генерального прокурора Наталья Поклонская резко осудила мнение протоиерея Андрея Ткачева, заявившего, что женщинам не место во власти.
В проповеди, опубликованной на YouTube-канале Ткачева, священник раскритиковал желание женщин бороться за власть и занимать должности в государственных органах, передает Ura.Ru.
По его мнению, женщинам следует сосредоточиться на семье и домашнем хозяйстве, а не на политической карьере.
Однако Поклонская категорически не согласилась с позицией священника. По ее словам, женщинам необходимо занимать место во власти ради обеспечения справедливости. Советник генпрокурора также заявила, что женщины стремятся к власти, чтобы избежать тяжелых условий труда, характерных для мужских профессий.
Ранее Ткачев неоднократно оказывался в центре внимания из-за ярких и скандальных высказываний по поводу абортов, теракта в «Крокусе», а также «вины» белгородцев, которые «мало молятся и страдают от обстрелов ВСУ».