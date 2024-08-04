Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинского беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Как указали в Telegram-канале ведомства, продолжающиеся попытки украинских вооруженных сил атаковать российскую территорию вновь были пресечены. В Минобороны добавили, что 4 августа около 15:00 мск российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Белгородской области.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница.