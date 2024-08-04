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Женщина погибла из-за удара беспилотника ВСУ по дому в Шебекине
В результате атаки Вооруженных сил Украины по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, три населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Украины. Помимо трагедии в Шебекино, по его словам, были зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств.
Губернатор подчеркнул, что в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино погибла женщина. «От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», – уточнил глава региона. Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Кроме того, в Шебекино были повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. Еще два беспилотника атаковали частные дома, в результате чего загорелись кровли. Пожары были ликвидированы, однако дома получили значительные повреждения, отметил он.
В Белгородском районе, по словам губернатора, FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Салтыково, а в селе Петровка беспилотник уничтожил легковой автомобиль. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших, заявил Гладков.
Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.