Женщина погибла из-за удара беспилотника ВСУ по дому в Шебекине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в своем Telegram-канале, три населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Украины. Помимо трагедии в Шебекино, по его словам, были зафиксированы повреждения жилых домов и транспортных средств.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино погибла женщина. «От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», – уточнил глава региона. Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, в Шебекино были повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. Еще два беспилотника атаковали частные дома, в результате чего загорелись кровли. Пожары были ликвидированы, однако дома получили значительные повреждения, отметил он.

В Белгородском районе, по словам губернатора, FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия в селе Салтыково, а в селе Петровка беспилотник уничтожил легковой автомобиль. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших, заявил Гладков.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.